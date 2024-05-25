"Це геноцид": прокуратура опублікувала момент удару по "Епіцентру" у Харкові (відео)

Харківська обласна прокуратура показала, як росіяни вдарили по гіпермаркету, у той час повному людей. Наразі відомо по двох загиблих.

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Вдень 25 травня, близько 16:00 ЗС РФ завдали авіаудар по Київському району м. Харкова, влучивши по території будівельного гіпермаркету, в якому перебувало більше ніж 200 людей. Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Після вибуху спалахнула масштабна пожежа, йдеться у повідомленні. Наразі відомо про двох загиблих співробітників будівельного гіпермаркету. 25 людей отримали поранення, а десять співробітників "Епіцентру" не виходять на звʼязок.

Рятувальні роботи тривають, наголошують у відомстві.

Вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі наголошують, що чергова ціллю держави-агресора став будівельний супермаркет у великому районі міста, де немає жодного військового обʼєкта.

Також там опублікували відео моменту удару по гіпермаркету.

"Персонал, відвідувачі з дітьми, перехожі… Це геноцид", — підкреслили у відомстві.

У ДСНС уточнили, що внаслідок авіаударів по будівельному гіпермаркету постраждали 33 людини.

Нагадаємо, адміністрація "Епіцентру" повідомила, що до влучання в будівельний гіпермаркет в Харкові пролунала повітряна тривога, але працівники та відвідувачі не встигли евакуюватися. Два удари по центральній частині будівлі сталися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку.