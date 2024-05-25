"Багато зниклих безвісти": у Харкові РФ вдарила КАБами по гіпермаркету з людьми (відео)

Окупанти вдарили по гіпермаркету у вихідний день двома керованими авіабомбами. За словами мера міста, дуже багато постраждалих.

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В Харкові російські окупанти вдарили КАБами по спальному району міста. Удар прийшовся в будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в місті пролунали близько 16 години дня.

"Приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання", — повідомив Терехов.

За кілька хвилин він оновив інформацію і додав, що влучання сталося в будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

"Маємо інформацію про жертви та постраждалих", — проінформував міський голова.

Пізніше він повідомив, що вже відомо про двох загиблих.

"Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар завдавався саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм", — написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали по місту двома керованими авіабомбами. Він додав, що кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб.

На місці прильоту спалахнула сильна пожежа. Вона охопила 15 000 квадратних метрів.

Нагадаємо, що уранці 19 травня ЗС РФ атакували передмістя Харкова, у результаті чого є загиблі та поранені. Удар прийшовся по базі відпочинку.