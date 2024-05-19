Подвійний ракетний удар по базі відпочинку біля Харкова: що відомо про наслідки атаки (відео)

Унаслідок російської атаки загинуло пʼятеро людей, серед них вагітна жінка, ще 16 отримали поранення. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог завдав удару за допомогою "Іскандер-М".

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Уранці 19 травня Збройні сили Російської Федерації атакували передмістя Харкова, у результаті чого є загиблі та поранені. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки ворожого обстрілу.

Близько 11:30 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харківському району були зафіксовані удари. Зокрема, ворог атакував Малоданилівську громаду.

За словами Синєгубова, у результаті обстрілу по цивільному обʼєкту було травмовано 16 осіб, ще пʼятеро загинули.

"Серед постраждалих 8-річна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. 8 поранених перебувають у тяжкому стані. Постраждали також і співробітники швидкої допомоги — фельдшер, водій", — сказав Олег Синєгубов.

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Він наголосив, що противник двічі завдав удару по обʼєкту за допомогою "Іскандер-М", була застосована тактика "подвійних ударів", яка спрямована на знищення цивільних, медиків і рятувальників.

Пізніше Синєгубов уточнив: серед поранених у важкому стані перебуває девʼятеро людей, 8-річна дівчинка в легкому стані. Також загинуло пʼятеро людей, серед них вагітна жінка.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що росіяни атакували базу відпочинку.

"Вибухи, що близько опівдня чув Харків, сталися в близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети й забрали життя п’ятьох, ще шістнадцятеро поранені", — сказав Ігор Терехов.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що для ворога цілеспрямоване вбивство цивільних стало звичайною практикою. До ліквідації наслідків російського обстрілу по Харківщині й допомоги потерпілим залучені підрозділи ДСНС і Нацполіції.

Наслідки атаки ЗС РФ по Харківщині Фото: ДСНС

Обстріл Харківщини: реакція президента

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що єдине, що дозволяє собі Російська Федерація, — це ракети, бомби й артилерія, можливість тероризувати населені пункти й убивати українців.

"Фактично щогодини — нові зведення щодо російських терористичних ударів. Ракети, бомби, артилерія — єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію. Це можливість тероризувати наші міста й громади, убивати звичайних людей", — повідомив Зеленський.

Він нагадав, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харківщини загинуло пʼятеро людей, 16 постраждали.

Президент переконаний, що світ може зупинити російський терор, зокрема, для цього повинен бути подоланий дефіцит політичної волі лідерів. Змінити ситуацію для Харкова можуть дві установки Patriot.

"Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору", — додав він.

Нагадаємо, удень 18 травня російські військові обстріляли Харків, у місті пролунала серія вибухів. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих були діти.

17 травня ворог завдав удару по Харкову, після чого виникла пожежа. Також у результаті атаки противника є поранені та загиблі мирні жителі.