ЗС РФ атакували п'ять областей "Шахедами", є влучання: як працювала ППО і що постраждало

Внаслідок російського удару дронами-камікадзе пошкоджено два об'єкти енергетики, розповіли в "Укренерго". Один з них розташований у Полтавській області, заявив голова ОВА.

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В ніч на 18 травня ЗС РФ запустили по Україні 13 дронів-камікадзе Shahed. Вибухало у центральних та південних регіонах, працювали сили протиповітряної оборони (ППО). Про деталі російського обстрілу розповіли на сторінці Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

У дописі вказується, що безпілотники ЗС РФ здійнялись у повітря з двох полігонів — під Курськом та під Приморсько-Ахтарськом (Краснодарський край). Сили ППО збили усі засоби ураження противника, доповіло командування. Вибухи лунали у п'ятьох областях:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Полтавська;

Харківська.

Обстріл 18 травня - скілько дронів-камікадзе запустили ЗС РФ Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Обстріл 18 травня — деталі

Зранку 18 травня в "Укренерго" повідомили про наслідки російського обстрілу. З'ясувалось, що пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у двох регіонах — на півдні та в центрі. У яких областях вони розташовані, не вказується. Енергетики почали ремонтні роботи, розповіла пресслужба компанії.

Обстріл 18 травня - Укренерго про атаку дронів по енергетиці Фото: Укренерго

Тим часом повітряна тривога у південній, частині центральних та східних областей вночі тривала близько двох годин. Подекуди її оголошували двічі — наприклад, у Полтавській та Миколаївській. Зранку у військовій адміністрації додали деякі деталі про нічний обстріл України.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено об'єкт енергетики. Який саме, не вказав, лише зазначив, що це сталось в одному з районів. Від удару ЗС РФ люди не постраждали, ідеться у дописі.

Обстріл 18 травня - Пронін про атаку дронів у Полтавській області Фото: Скриншот

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в ніч на 18 травня бійці Повітряного командування "Схід" збили один дрон-камікадзе. Подія сталась у Павлоградському районі, написав посадовець. Про якісь пошкодження інфраструктури чи постраждали у дописі не згадується.

Обстріл 18 травня - Лисак про атаку дронів у Дніпропетровській області Фото: Скриншот

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім о 7:52 написав, що над регіоном також збили один "Шахед". Від артилерійського вогню ЗС РФ постраждала Очаківська громада: подія сталась напередодні, 17 травня.

Обстріл 18 травня - Кім про атаку дронів у Миколаївській області Фото: Скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів поточну ситуацію в регіоні, де триває наступ ЗС РФ. З його слів, ворог завдавав ударів з РСЗВ та керованими авіабомбами (КАБами). Про удари дронів посадовець не повідомляв.

Обстріл 18 травня - Синєгубов про ситуацію в Харківській області Фото: Скриншот

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов інформував лише про початок та кінець тривоги. Інформацію про вибухи чи роботу ППО не озвучив.

Зазначимо, в середині травня 2024 року в Україні відновили графіки відключень електропостачання, розповіли представники енергокомпаній. Наприклад, від відключень потерпають жителі Києва, раніше розповів Фокус. Причина ситуації — масовані удари ЗС РФ на об'єктах генерації та похолодання

Нагадуємо, напередодні ЗС РФ запустили по Україні 20 дронів-камікадзе: вибухало в центральних та східних областях. Повітряні сили доповіли, скільки російських безпілотників вдалось збити під час обстрілу 17 травня.