Shahed-136 придумали не в Ірані та не в Ізраїлі: розкрито таємницю дрона-камікадзе (фото)

Найвідоміший іранський безпілотник став спадкоємцем німецької розробки 80-х років Die Drohne Antiradar, який мав протистояти радянській системі ППО.

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Прообраз іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який Росія у вигляді безпілотника "Герань-2" застосовує проти мирних українських мешканців, був створений у 20-му столітті німецькими інженерами та називався Die Drohne Antiradar (DAR). Про незвичайну історію еволюції смертоносного БПЛА розповідає портал Defense Express.

Спочатку в середині 1980-х років ФРН і США розпочали спільний проєкт із розроблення одноразового дрона, здатного виявляти й наводитися на радянські радіолокаційні станції (РЛС), а також слугувати приманкою для виявлення ППО країн "Варшавського договору" (країни східної Європи, які перебували під впливом СРСР). Дрон мав діяти за схемою "запустив і забув".

DAR (Die Drohne Antiradar) тепер став музейним експонатом компанії Dornier Фото: WTS

Переможцем в оборонному конкурсі виявилася німецька літакобудівна компанія Dornier (існувала з 1922 до 2002 року), її виріб так і називався — DAR, або Die Drohne Antiradar, для виготовлення якого використовувалися зокрема технології від американської Texas Instruments.

Дрон-камікадзе DAR мав дивовижні на ті часи характеристики: польотну масу 110 кг, швидкість польоту — до 250 км/год, тривалість польоту — до 3 годин, що дає змогу обчислити потенційну дальність дії близько 600 кілометрів. Як двигун планувалося використовувати розробку від компанії Fichtel and Sachs, яка зараз займається силовими установками до автомобілів.

Архівна схема застосування DAR (Die Drohne Antiradar) Фото: WTS

Цікаво, що пускова установка дрона дуже схожа на сучасний варіант для Shahed-136. DAR стартував із контейнерів, які встановлювалися на вантажівку Iveco 260AH на базі шасі MAN 22.240DE.

Дрони Die Drohne Antiradar мали з'явитися в німецькій армії в 90-х роках, але тут закінчилася "Холодна війна", і СРСР перестав бути ворогом, а необхідність у цих дронах-камікадзе відпала. Після цього сліди проєкту загубилися.

Схема "переродження" DAR: від дрона до системи боротьби з ним у вигляді німецької системи GEPARD установки Фото: X (Twitter)

За даними Defense Express, деякі дослідні зразки дрона-камікадзе німці виставили на продаж у 2009 році, але покупець був засекречений. Яка частина оригінального Die Drohne Antiradar могла бути використана в ізраїльському IAI Harop і/або потім в іранському Shahed-136/131 — питання відкрите, пишуть журналісти порталу. Але те, що сьогоднішні іранські Shahed-136 і його перейменовані російські "Герань-2" є еволюціонованими DAR (Die Drohne Antiradar), не викликає сумнівів.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ продовжує будувати завод із виробництва дронів Shahed. Там не тільки вироблятимуть іранські БПЛА, а й "розширюватимуть їхні можливості".