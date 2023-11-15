Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал Російсько-українська війна

Shahed-136 придумали не в Ірані та не в Ізраїлі: розкрито таємницю дрона-камікадзе (фото)

Shahed-136, DAR, Die Drohne Antiradar, дрон-камікадзе
Фото: WTS | Die Drohne Antiradar планувався як мішень-приманка для радянських ППО ще у 80-х роках

Найвідоміший іранський безпілотник став спадкоємцем німецької розробки 80-х років Die Drohne Antiradar, який мав протистояти радянській системі ППО.

Related video

Прообраз іранського дрона-камікадзе Shahed-136, який Росія у вигляді безпілотника "Герань-2" застосовує проти мирних українських мешканців, був створений у 20-му столітті німецькими інженерами та називався Die Drohne Antiradar (DAR). Про незвичайну історію еволюції смертоносного БПЛА розповідає портал Defense Express.

Спочатку в середині 1980-х років ФРН і США розпочали спільний проєкт із розроблення одноразового дрона, здатного виявляти й наводитися на радянські радіолокаційні станції (РЛС), а також слугувати приманкою для виявлення ППО країн "Варшавського договору" (країни східної Європи, які перебували під впливом СРСР). Дрон мав діяти за схемою "запустив і забув".

Shahed-136, DAR, Die Drohne Antiradar, дрон-камікадзе Fullscreen
DAR (Die Drohne Antiradar) тепер став музейним експонатом компанії Dornier
Фото: WTS

Переможцем в оборонному конкурсі виявилася німецька літакобудівна компанія Dornier (існувала з 1922 до 2002 року), її виріб так і називався — DAR, або Die Drohne Antiradar, для виготовлення якого використовувалися зокрема технології від американської Texas Instruments.

Дрон-камікадзе DAR мав дивовижні на ті часи характеристики: польотну масу 110 кг, швидкість польоту — до 250 км/год, тривалість польоту — до 3 годин, що дає змогу обчислити потенційну дальність дії близько 600 кілометрів. Як двигун планувалося використовувати розробку від компанії Fichtel and Sachs, яка зараз займається силовими установками до автомобілів.

Shahed-136, DAR, Die Drohne Antiradar, дрон-камікадзе Fullscreen
Архівна схема застосування DAR (Die Drohne Antiradar)
Фото: WTS

Цікаво, що пускова установка дрона дуже схожа на сучасний варіант для Shahed-136. DAR стартував із контейнерів, які встановлювалися на вантажівку Iveco 260AH на базі шасі MAN 22.240DE.

Дрони Die Drohne Antiradar мали з'явитися в німецькій армії в 90-х роках, але тут закінчилася "Холодна війна", і СРСР перестав бути ворогом, а необхідність у цих дронах-камікадзе відпала. Після цього сліди проєкту загубилися.

Shahed-136, DAR, Die Drohne Antiradar, дрон-камікадзе Fullscreen
Схема "переродження" DAR: від дрона до системи боротьби з ним у вигляді німецької системи GEPARD установки
Фото: X (Twitter)

За даними Defense Express, деякі дослідні зразки дрона-камікадзе німці виставили на продаж у 2009 році, але покупець був засекречений. Яка частина оригінального Die Drohne Antiradar могла бути використана в ізраїльському IAI Harop і/або потім в іранському Shahed-136/131 — питання відкрите, пишуть журналісти порталу. Але те, що сьогоднішні іранські Shahed-136 і його перейменовані російські "Герань-2" є еволюціонованими DAR (Die Drohne Antiradar), не викликає сумнівів.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ продовжує будувати завод із виробництва дронів Shahed. Там не тільки вироблятимуть іранські БПЛА, а й "розширюватимуть їхні можливості".