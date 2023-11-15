Shahed-136 придумали не в Иране и не в Израиле: раскрыта тайна дрона-камикадзе (фото)

Самый известный иранский беспилотник стал наследником немецкой разработки 80-х годов Die Drohne Antiradar, который должен был противостоять советской системе ПВО.

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Прообраз иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который Россия в виде беспилотника Герань-2 применяет против мирных украинских жителей, был создан в 20-м веке немецкими инженерами и назывался Die Drohne Antiradar (DAR). О необычной истории эволюции смертоносного БПЛА рассказывает портал Defense Express.

Изначально в середине 1980-х годов ФРГ и США начали совместный проект по разработке одноразового дрона, способного выявлять и наводиться на советские радиолокационные станции (РЛС), а также служить приманкой для обнаружения ПВО стран "Варшавского договора" (страны восточной Европы, которые находились под влиянием СССР). Дрон должен был действовать по схеме "запустил и забыл".

DAR (Die Drohne Antiradar) теперь стал музейным экспонатом компании Dornier Фото: WTS

Победителем в оборонном конкурсе оказалась немецкая самолетостроительная компания Dornier (существовавшая с 1922 по 2002 годы), ее изделие так и называлось – DAR, или Die Drohne Antiradar, для изготовления которого использовались в частности технологии от американской Texas Instruments.

Дрон-камикадзе DAR имел удивительные по тем временам характеристики: полетную массу 110 кг, скорость полета – до 250 км/ч, продолжительность полета – до 3 часов, что позволяет вычислить потенциальную дальность действия порядка 600 километров. В качестве двигателя планировалось использовать разработку от компании Fichtel and Sachs, которая сейчас занимается силовыми установками к автомобилям.

Архивная схема применения DAR (Die Drohne Antiradar) Фото: WTS

Любопытно, что пусковая установка дрона очень похожа на современный вариант для Shahed-136. DAR стартовал из контейнеров, которые устанавливались на грузовик Iveco 260AH на базе шасси MAN 22.240DE.

Дроны Die Drohne Antiradar должны были появиться в немецкой армии в 90-х годах, но тут закончилась "Холодная война" и СССР перестал быть врагом, а необходимость в этих дронах-камикадзе отпала. После этого следы проекта затерялись.

Схема "перерождения" DAR: от дрона до системы борьбы с ним в виде немецкой системы GEPARD установки Фото: X (Twitter)

По данным Defense Express некоторые опытные образцы дрона-камикадзе были выставлены немцами на продажу в 2009 году, но покупатель был засекречен. Какая часть оригинального Die Drohne Antiradar могла быть использована в израильском IAI Harop и/или затем в иранском Shahed-136/131 – вопрос открыт, пишут журналисты портала. Но то, что сегодняшние иранские Shahed-136 и его переименованные российские Герань-2 являются эволюционировавшими DAR (Die Drohne Antiradar) не вызывает сомнений.

Ранее Фокус сообщал, что РФ продолжает строить завод по производству дронов Shahed. Там будут не только производить иранские БПЛА, но и "расширять их возможности".