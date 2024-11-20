Дроны атаковали российскую базу в Новгородской области: жителей эвакуировали, — росСМИ

На опубликованных кадрах видны взрывы и слышна стрельба. Администрация населенного пункта в Новгородской области, который подвергся удару, сообщила об эвакуации местных жителей.

20 ноября в населенном пункте Котово Новгородской области атакован 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Об этом пишет издание Astra со ссылкой на данные местных властей.

Кадры атаки БПЛА в Котово Новгородской области

Опубликованные кадры появились в ночь с 19 на 20 ноября в местных чатах. Администрация Котовского сельского поселения сообщила журналистам, что после атаки, предположительно, ВСУ местных жителей эвакуировали. Из подробностей сообщения руководства известно, что последствия атаки выясняются.

"Эвакуация проведена, люди вывезены в безопасные места", — приводят журналисты цитату местных властей.

Атака на 13-й арсенал ГРАУ в Котово Новгородской области: реакция властей РФ

Утверждается, что фото и видео были сделаны в поселке Котово Окуловского района. На кадрах видны взрывы, слышна стрельба и вспышки, на это указали авторы публикации. Также появились видео из других населенных пунктов региона. Губернатор атаку на арсенал не подтверждал.

В Котово размещаются ангары с боеприпасами 13-го арсенала ГРАУ. В свидетельствах местных жителей говорится, что целью атаки была военную базу.

"Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", — сообщается в посте глава региона в 03:00 ночи.

В Минобороны РФ сообщили, что над Новгородской областью ночью были сбиты 20 дронов.

Напомним, что в КГВА сообщили о пожаре из-за падения обломков и опровергли свое сообщение после обстрела Киева.

Ранее стало известно, что посольство США предупредило о потенциальном массированном ударе по Украине 20 ноября.