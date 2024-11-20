Дрони атакували російську базу в Новгородській області: жителів евакуювали, — росЗМІ

На опублікованих кадрах видно вибухи й чути стрілянину. Адміністрація населеного пункту в Новгородській області, який зазнав удару, повідомила про евакуацію місцевих жителів.

20 листопада в населеному пункті Котово Новгородської області атаковано 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. Про це пише видання Astra з посиланням на дані місцевої влади.

Кадри атаки БПЛА в Котово Новгородської області

Опубліковані кадри з'явилися в ніч із 19 на 20 листопада в місцевих чатах. Адміністрація Котовського сільського поселення повідомила журналістам, що після атаки, ймовірно, ЗСУ місцевих жителів евакуювали. З подробиць повідомлення керівництва відомо, що наслідки атаки з'ясовують.

"Евакуацію проведено, людей вивезено в безпечні місця", — наводять журналісти цитату місцевої влади.

Атака на 13-й арсенал ГРАУ в Котовому Новгородської області: реакція влади РФ

Стверджується, що фото та відео було зроблено в селищі Котове Окуловського району. На кадрах видно вибухи, чути стрілянину і спалахи, на це вказали автори публікації. Також з'явилися відео з інших населених пунктів регіону. Губернатор атаки на арсенал не підтверджував.

У Котовому розміщуються ангари з боєприпасами 13-го арсеналу ГРАУ. У свідченнях місцевих жителів ідеться, що метою атаки була військова база.

"Над Новгородською областю силами ППО Міністерства оборони РФ виявлено та знищено кілька безпілотних літальних апаратів", — повідомляють у пості очільника регіону о 03:00 ночі.

У Міноборони РФ повідомили, що над Новгородською областю вночі було збито 20 дронів.

Нагадаємо, що в КМВА повідомили про пожежу через падіння уламків і спростували своє повідомлення після обстрілу Києва.

Раніше стало відомо, що посольство США попередило про потенційний масований удар по Україні 20 листопада.