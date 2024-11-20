Посольство США предупредило о возможном массированном ударе по Украине 20 ноября

Дипломаты призвали граждан США быть готовыми немедленно укрыться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и предупредили, что из-за угрозы в Киеве временно не будет работать посольство.

Посольство США в Киеве сообщило, что получило конкретную информацию о "потенциальной значительной воздушной атаке" 20 ноября. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Там отметили, что стоит следить за обновлениями местных СМИ и заранее стоит узнать об укрытии. В случае объявления воздушной тревоги гражданам США посоветовали спрятаться и следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко напомнил, что россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев.

"Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также "калибров" и баллистики. Для обстрелов у рф готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах. Также корабли", — добавил он.

Напомним, в понедельник вечером, 18 ноября враг атаковал город Глухов в Сумской области двумя дронами типа Shahed. Под ударом оказалось одно из общежитий, есть погибшие и раненые.

Добавим, что в ночь на 19 ноября 2024 года Россия атаковала Украину 87 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Кроме погибших и раненых, без электроснабжения остались более 17 тысяч граждан.