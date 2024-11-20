Посольство США попередило про можливий масований удар по Україні 20 листопада

Дипломати закликали громадян США бути готовими негайно сховатись в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги та попередили, що через загрозу у Києві тимчасово не працюватиме посольство.

Посольство США в Києві повідомило, що отримало конкретну інформацію про "потенційну значну повітряну атаку" 20 листопада. Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада. В якості запобіжного заходу посольство буде закрито, а його співробітникам доручено сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що варто слідкувати за оновленнями місцевих ЗМІ та заздалегідь варто дізнатись про укриття. В разі оголошення повітряної тривоги громадянам США порадили сховатись та дотримуватись вказівок українських чиновників та рятувальників у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Керівник Центра протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців.

"Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "калібрів" і балістики. Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також на складах. Також кораблі", — додав він.

Нагадаємо, в понеділок ввечері, 18 листопада ворог атакував місто Глухів в Сумській області двома дронами типу Shahed. Під ударом опинився один із гуртожитків, є загиблі й поранені.

Додамо, що в ніч на 19 листопада 2024 року Росія атакувала Україну 87 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Окрім загиблих та поранених, без електропостачання залишились понад 17 тисяч громадян.