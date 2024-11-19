Майже 90 "Шахедів" атакували Україну: в регіонах є руйнування та жертви, подробиці (фото)

В Запоріжжі через ворожу атаку без електропостачання залишились понад 17 тисяч громадян. У Сумській області "Шахед" влучив у гуртожиток, внаслідок чого несумісні із життям травми дістали семеро цивільних.

У ніч на 19 листопада 2024 року Росія атакувала Україну 87 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із Курська, Орла (РФ) та ТОТ Криму. Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях. Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває", — йдеться в повідомленні.

Результати нічної атаки на Україну

Наслідки атаки 19 листопада

В Черкаській області тривога тривала майже 9 годин. В області працювали сили ППО. Вони знищили 13 "Шахедів", повідомляє глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Водночас маємо і кілька падінь ворожих БпЛА. Через це в Черкаському районі було пошкоджено лінію електропередач. Натепер подання електроенергії відновлено", — додав він.

В області також пошкоджені вікна й дахи приватних будинків. Крім того, сталась пожежа в нежитловій будівлі. На цей час її вже локалізували.

Тривога в Київській області тривала майже 8 годин. В цей час сили ППО знищили ворожі цілі, розповіли в Київській ОВА.

Постраждалих серед населення немає. Також відсутні влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.

"Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога", — йдеться в повідомленні.

Також ввечері 18 листопада ворог атакував "Шахедами" Сумську область. Під ударом опинився один із гуртожитків. В ОВА повідомили про загибель шести людей, серед яких одна дитина. В результаті атаки поранено ще 12 людей (з них 2 дитини).

В ОВА зазначили, що наразі ще тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати мешканці.

На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що через атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Постраждали ще понад десяь осіб, серед яких двоє дітей. Імовірно, під завалами ще є люди.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", — зазначили в Офісі генерального прокурора України.

Там додали, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по гуртожитку в Глухові збільшилась до 8. З-під завалів дістали тіла ще двох людей.

В поліції Сумської області розповіли, що пошкоджено два багатоповерхових будинки та лікарню. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

В Миколаївській області у ніч на 19 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136". Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

"Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано", — додав він.

Ворог також атакував більш ніж 10 "Шахедами" Запоріжжя. Понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом він уточнив, що ворог залишив без світла понад 17,6 тисяч споживачів. Завдяки зусиллям енергетиків та комунальників майже 2 тисячам абонентів електроенергію вже поновили.

"Наразі понад 15,6 тисяч абонентів залишаються знеструмленими після нічної атаки "Шахедів" на Запоріжжя. Від теплопостачання відключено 677 будинків. Роботи з відновлення електропостачання тривають", — додав Іван Федоров.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну в ніч на 18 листопада 2024 року. Ворог випустив по країні БПЛА та безпілотники та завдав удару ракетами по Сумщині. В результаті загинули 11 людей, ще 89 — зазнали різноманітних поранень. Також була атакована критична інфраструктура.

Також додамо, що 18 листопада ворог здійснив атаку на Одесу. В результаті загинули 10 осіб, серед яких семеро поліціянтів, медик та двоє місцевих жителів. Також пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.