Почти 90 "Шахедов" атаковали Украину: в регионах есть разрушения и жертвы, подробности (фото)

В Запорожье из-за вражеской атаки без электроснабжения остались более 17 тысяч граждан. В Сумской области "Шахед" попал в общежитие, в результате чего несовместимые с жизнью травмы получили семеро гражданских.

В ночь на 19 ноября 2024 года Россия атаковала Украину 87 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из Курска, Орла (РФ) и ВОТ Крыма. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 51 вражеского БпЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях. В результате активного противодействия 30 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах. Один БпЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается", — говорится в сообщении.

Результаты ночной атаки на Украину

Последствия атаки 19 ноября

В Черкасской области тревога продолжалась почти 9 часов. В области работали силы ПВО. Они уничтожили 13 "Шахедов", сообщает глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"В то же время имеем и несколько падений вражеских БПЛА. Из-за этого в Черкасском районе была повреждена линия электропередач. На данный момент подача электроэнергии восстановлена", — добавил он.

В области также повреждены окна и крыши частных домов. Кроме того, произошел пожар в нежилом здании. В настоящее время его уже локализовали.

Тревога в Киевской области продолжалась почти 8 часов. В это время силы ПВО уничтожили вражеские цели, рассказали в Киевской ОГА.

Пострадавших среди населения нет. Также отсутствуют попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

"Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага", — говорится в сообщении.

Также вечером 18 ноября враг атаковал "шахедами" Сумскую область. Под ударом оказалось одно из общежитий. В ОВА сообщили о гибели шести человек, среди которых один ребенок. В результате атаки ранены еще 12 человек (из них 2 ребенка).

В ОВА отметили, что сейчас еще продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться жители.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что из-за атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Пострадало еще более десяь человек, среди которых двое детей. Вероятно, под завалами еще есть люди.

"Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — отметили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Там добавили, что количество погибших в результате вражеской атаки по общежитию в Глухове увеличилось до 8. Из-под завалов достали тела еще двух человек.

В полиции Сумской области рассказали, что повреждены два многоэтажных дома и больница. На местах событий работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

В Николаевской области в ночь на 19 ноября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136". Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"В общем, на территории области обстрелов не зафиксировано", — добавил он.

Враг также атаковал более чем 10 "Шахедами" Запорожье. Более 10 тысяч абонентов остались без света, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Позже он уточнил, что враг оставил без света более 17,6 тысяч потребителей. Благодаря усилиям энергетиков и коммунальщиков почти 2 тысячам абонентов электроэнергию уже восстановили.

"Сейчас более 15,6 тысяч абонентов остаются обесточенными после ночной атаки "Шахедов" на Запорожье. От теплоснабжения отключено 677 домов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", — добавил Иван Федоров.

Напомним, что Россия атаковала Украину в ночь на 18 ноября 2024 года. Враг выпустил по стране БПЛА и беспилотники и нанес удар ракетами по Сумской области. В результате погибли 11 человек, еще 89 — получили различные ранения. Также была атакована критическая инфраструктура.

Также добавим, что 18 ноября враг совершил атаку на Одессу. В результате погибли 10 человек, среди которых семь полицейских, медик и двое местных жителей. Также повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.