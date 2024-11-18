РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами": много жертв и раненых (фото, видео)

В результате удара по дому в Сумах несовместимые с жизнью травмы получили 11 человек, еще 89 — различные ранения. Кроме того, ночью враг атаковал критическую инфраструктуру в регионе — областной центр остался без электроснабжения.

В ночь на 18 ноября 2024 года Россия нанесла массированный удар по Украине. В частности, враг атаковал Сумщину ракетами, также выпущены БПЛА и беспилотники. В результате громко было сразу в нескольких областях. Фокус рассказывает о результатах атаки.

В Воздушных силах Украины сообщили, что из Курской области враг выпустил 11 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три дрона — локально потеряны.

Результаты ночной атаки Фото: Повітряні сили України

В Воздушных силах также отметили, что РФ атаковала Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

"Враг в ночь на 18 ноября 2024 года (с 19:30 17 ноября) враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области, РФ", — говорится в сообщении.

В результате атаки погибли 11 человек, из них двое детей. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах увеличилось до 89 человек, из них 11 детей", — говорится в сообщении.

В Сумской областной военной администрации добавили, что люди получили ранения различной степени тяжести. В реанимации находятся 11 человек, среди них 6 детей.

Фото: Сумской городской совет

В Национальной полиции отметили, что из поврежденных зданий эвакуированы более 400 жителей. Развернут пункт несокрушимости ГСЧС. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, враг ночью нанес ракетный удар по критической инфраструктуре Сум. В областной ОГА рассказали об исчезновении света в городе.

"Сегодня в 00:10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, а также беспилотников. Под атаку попала большая часть регионов Украины. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Одессе, Полтаве, Кривом Роге, Запорожье, а также в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской и других областях.