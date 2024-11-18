РФ атакувала Україну ракетами та "Шахедами": багато жертв і поранених (фото, відео)

В результаті удару по будинку в Сумах несумісні із життям травми дістали 11 людей, ще 89 — зазнали різноманітних поранень. Окрім того, вночі ворог атакував критичну інфраструктуру в регіоні — обласний центр залишився без електропостачання.

У ніч на 18 листопада 2024 року Росія завдала масованого удару по Україні. Зокрема ворог атакував Сумщину ракетами, а також випустиві БПЛА та безпілотники. В результаті гучно було відразу в декількох областях. Фокус розповідає про результати атаки.

У Повітряних силах України повідомили, що з Курської області ворог випустив 11 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотники невстановленого типу. Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три дрони — локаційно втрачено.

Результати нічної атаки Фото: Повітряні сили України

У Повітряних силах також зазначили, що РФ атакувала Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59.

"Ворог у ніч на 18 листопада 2024 року (із 19:30 17 листопада) атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької обл. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, РФ", — йдеться у повідомленні.

В результаті атаки загинули 11 людей, з них двоє дітей. Про це повідомили в ДСНС України.

"Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей", — йдеться у повідомленні.

У Сумській обласній військовій адміністрації додали, що люди дістали поранення різного ступеня тяжкості. У реанімації перебувають 11 людей, з них 6 дітей.

Фото: Сумська міська рада

В Національній поліції зазначили, що з пошкоджених будівель евакуйовано понад 400 мешканців. Розгорнуто пункт незламності ДСНС. Психологи надають допомогу постраждалим.

Окрім того, ворог вночі завдав ракетного удару по критичній інфраструктурі Сум. В обласній ОВА розповіли про зникнення світла в місті.

"Сьогодні о 00:10 ночі ворог завдав ракетного удару (ймовірно, балістичною ракетою) по критичній інфраструктурі міста Суми. Наразі зникло світло в місті. Аварійні служби працюють. Наслідки удару встановлюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням крилатих, балістичних, гіперзвукових ракет, а також безпілотників. Під атаку потрапила велика частина регіонів України. Прильоти були зафіксовані в Києві, Одесі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській та інших областях.