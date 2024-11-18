ВС РФ ударили ракетами по жилым домам в Одессе: есть жертвы и пострадавшие, — ОВА

Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру в Одессе. В ОВА проинформировали, что предварительно погибли 8 человек, среди раненых есть ребенок.

ВС РФ осуществили ракетный обстрел Одессы. Об этом 18 ноября сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Есть жертвы и раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома", — сообщил руководитель ОВА.

Впоследствии он уточнил, что по предварительным данным в результате атаки погибли 8 человек. Еще 18 человек получили ранения.

"Среди пострадавших один ребенок. Четверо людей в тяжелом состоянии", — передал Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что жертвы удара "просто шли по своим делам".

"Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности", — объяснил городской голова.

Нардеп Алексей Гончаренко с места событий сообщил, что горят два жилых дома. По его словам, еще одна ракета, которая не разорвалась, попала в здание одного из учебных заведений Одессы.

"Просто ужас! Центр Одессы", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, после комбинированного обстрела Украины 17 ноября в Одессе частично исчез свет и в регионе ввели экстренные отключения. Также жители города жаловались на отсутствие воды. 17 ноября в ОВА проинформировали, что из семи районов Одесской области частично без электроснабжения остаются два.

Ночью на 18 ноября ВС РФ также атаковали украинские города. По Сумской области враг нанес ракетный удар, в пяти других регионах ПВО работала по российским дронам.