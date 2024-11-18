Блэкаут в Одессе: некоторые районы остаются без света, учеников отправили на "каникулы"

По информации главы ОВА Олега Кипера, часть людей еще остаются без света, водоснабжения и тепла, однако объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных источников. 18 и 19 ноября — выходные дни в образовательных учреждениях областного центра.

В Одесской области после комбинированного массированного удара Российской Федерации из семи районов частично остаются без электроснабжения Подольский и Одесский районы. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он отметил, что в городе постепенно восстанавливается водоснабжение, отдельные объекты работают на генераторах. В городе развернуты Пункты несокрушимости — всего в области функционирует 674 пункта.

Также частично восстановлено отопление. Сейчас продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения.

"Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников", — добавил Олег Кипер.

По словам руководителя ОВА, время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22:00, а в определенных местах действуют водовозки с технической водой. Он также напомнил, что 18 и 19 ноября — выходные дни в учебных заведениях Одессы.

Блэкаут в Одессе: что известно

Напомним, Россия 17 ноября нанесла массированный удар по Украине с применением широкого спектра ракетного вооружения и беспилотников. Под ударом были объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

В результате российского массированного комбинированного удара на одной из подстанций "Укрэнерго" в Одесской области погибли двое энергетиков. По факту нарушения законов и обычаев война Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование.

После атаки 17 ноября в Одесской области начали действовать экстренные отключения. К вечеру того же дня восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.

Некоторые жители города жаловались на отсутствие воды. Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что бюветы в Одессе открыты до 22:00.

Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич объявила, что школы и садики уходят на два выходных дня. Это касается только тех заведений, где на утро 18 ноября не будет света, воды, тепла.

В "ДТЭК Одесские электросети" сообщили, что по состоянию на вечер 17 ноября специалисты ДТЭК Одесские электросети восстанавливают электроснабжение для объектов критической инфраструктуры, чтобы люди имели воду и тепло в своих домах. Также там, где это возможно, энергетики подключают бытовых клиентов.

Напомним, что Россия продолжает обстреливать Украину. В частности, вечером 17 ноября РФ атаковала Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59. В результате атаки погибли 11 человек, еще 89 — ранены.