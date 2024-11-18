Блекаут в Одеcі: деякі райони залишаються без світла, учнів відправили на "канікули"

За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера, частина людей ще залишаються без світла, водопостачання та тепла, однак об'єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних джерел. 18 та 19 листопада — вихідні дні в освітніх закладах обласного центру.

В Одеській області після комбінованого масованого удару Російської Федерації із семи районів частково залишаються без електропостачання Подільський та Одеський. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, що в місті поступово відновлюється водопостачання, окремі об’єкти працюють на генераторах. У місті розгорнуто пункти незламності — загалом в області їх функціонує 674.

Також частково відновлено опалення. Наразі триває робота з повного відновлення теплопостачання.

"Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних і резервних джерел", — додав Олег Кіпер.

За словами керівника ОВА, час роботи бюветів питної води в місті продовжено до 22:00, а в визначених місцях діють водовозки з технічною водою. Він також нагадав, що 18 та 19 листопада – вихідні дні у закладах освіти Одеси.

Блекаут в Одесі: що відомо

Нагадаємо, Росія 17 листопада завдала масованого удару по Україні із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння і безпілотників. Під ударом були об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Внаслідок російського масованого комбінованого удару на одній з підстанцій "Укренерго" в Одеській області загинули двоє енергетиків. За фактом порушення законів та звичаїв війна Одеською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування.

Після атаки 17 листопада в Одеській області почали діяти екстрені відключення. На вечір того ж дня відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури.

Деякі жителі міста скаржилися на відсутність води. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що бювети в Одесі відкрито до 22:00.

Директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич оголосила, що школи й садочки йдуть на два вихідні дні. Це стосується тільки тих закладів, де на ранок 18 листопада не буде світла, води, тепла.

В "ДТЕК Одеські електромережі" повідомили, що станом на вечір 17 листопада фахівці ДТЕК Одеські електромережі відновлюють електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури, щоб люди мали воду та тепло у своїх домівках. Також там, де це можливо, енергетики підключають побутових клієнтів.

Нагадаємо, що Росія продовжує обстрілювати Україну. Зокрема, ввечері 17 листопада РФ атакувала Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59. В результаті атаки загинуло 11 людей, ще 89 — поранені.