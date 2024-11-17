РФ завдала масованого удару по енергетиці України: які масштаби атаки

За словами українського президента Володимира Зеленського, метою росіян була енергетична інфраструктура по всій країні. При цьому противник застосував близько 120 різних типів ракет і 90 безпілотників.

Росія 17 листопада завдала масованого удару по Україні із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння і безпілотників. Судячи зі слів міністра енергетики Германа Галущенка, метою росіян були об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Чиновник повідомив, що через обстріл об'єктів української енергетики запроваджується режим екстрених відключень електрики.

"Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", — написав Галущенко у Facebook.

За інформацією моніторингових каналів, перебої з електрикою та відключення сталися у Вінницькій, Волинській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській областях, а екстрені вимкнення світла запровадили в Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій областях.

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За даними ДТЕК, під удар потрапили теплоелектростанції компанії. На момент публікації про жертви та постраждалих не повідомлялося.

"Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", — повідомила пресслужба енергетичної компанії.

У ДТЕК уточнили, що за цей рік росіяни вісім разів атакували інфраструктуру компанії, а загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно понад 190 разів.

Масштаб атаки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ворожу атаку 17 листопада. За його словами, противник застосував різні типи озброєнь: ударні дрони, крилаті, балістичні та гіперзвукові ракети. Зафіксовано використання близько 120 ракет і 90 дронів, включно з іранськими дронами-камікадзе "Шахед".

"Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "циркони", "іскандери", "кинджали". Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей", — уточнив президент.

Зеленський додав, що метою окупантів була енергетична інфраструктура по всій Україні. Водночас українська протиповітряна оборона відбила більшу частину загроз, знищивши понад 140 повітряних цілей.

В операції були залучені зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і авіація, включно з винищувачами F-16, Су-27 і МіГ-29.

Нагадаємо, 11 листопада Збройні сили РФ підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, однак не здійснили жодного пуску крилатих ракет. Фокус дізнався, на що була розрахована ця фальш-атака.