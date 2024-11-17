Масована атака РФ: в Одеській області загинули енергетики (фото)

За даними Міненерго, 41-річний Дмитро Камінний і 44-річний Максим Шаргородський були досвідченими фахівцями і присвятили багато років роботі в енергетиці. Без батьків залишилися їхні доньки 10 і 14 років.

У неділю, 17 листопада, внаслідок російського масованого комбінованого удару на одній з підстанцій "Укренерго" в Одеській області загинули двоє енергетиків — Дмитро Камінний і Максим Шаргородський. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Дмитру Камінному був 41 рік, з них 16 років він пропрацював в "Укренерго". Чоловік прийшов в компанію електромонтером з обслуговування підстанції, згодом став черговим інженером підстанції, а до трагічної події 12 років був диспетчером підстанції. У нього залишилась 10-річна донька.

Максиму Шаргородському було 44 роки. Майже 20 років життя він віддав енергетичній галузі. З 2005 року працював на підстанції електрослюсарем з ремонту устаткування розподільних пристроїв. Через 6 років став електромонтером з обслуговування підстанції, виконував обов’язки диспетчера ПС. З початку повномасштабного вторгнення до травня 2023 року Максим був мобілізований до лав ЗСУ, після повернення продовжив працювати електромонтером. У нього залишилась 14-річна донька.

Загиблі співробітники "Укренерго" в Одеській області Фото: Міненерго

Нагадаємо, 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети, а також безпілотники. За словами президента Володимира Зеленського, ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні. Зафіксовані пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. Триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

Всього для нападу Росія застосувала 210 повітряних цілей — 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО працювали майже у всіх регіонах і знищили 102 ракети, у тому числі гіперзвукову ракету "Циркон", та 42 безпілотники. Пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей.