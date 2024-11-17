Перехопили гіперзвук: українська ППО відбила атаку РФ, знищивши 144 повітряні цілі

Українським силам вдалося знищити одну гіперзвукову "Циркон", сім балістичних ракет "Кинджал", 85 Х-101 й "Калібрів" та інших засобів ураження, які були використані під час масованого удару по Україні.

Збройні сили РФ 17 листопада завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши широкий спектр ракетної зброї, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники типу "Шахед". Загалом було зафіксовано 210 повітряних об'єктів, з яких 120 ракет і 90 дронів, але українським засобам ППО вдалося знищити 102 ракети та 42 безпілотники росіян. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Для здійснення масштабної атаки ЗС РФ використовували стратегічні та дальні бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, винищувачі-бомбардувальники Су-34 і перехоплювачі МіГ-31К. Крім того, були задіяні кораблі Чорноморського флоту РФ, які є носіями крилатих ракет. А дрони-камікадзе були запущені з різних регіонів РФ.

Типи залучених ракет і БпЛА:

1 гіперзвукова ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета типів Х-101 і "Калібр";

1 балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА невстановленого типу.

Українські системи ППО показали високу ефективність у відбитті масованого удару противника та готовність протистояти агресору. Так Силам оборони вдалося знищити:

1 ракету "Циркон";

7 аеробалістичних ракет "Кинджал";

85 крилатих ракет Х-101/"Калібр";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

42 ударних БпЛА.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

У повідомленні також було відзначено широку географію російської атаки, оскільки удари припадали по об'єктах на територіях від Львівської області й до Києва. При цьому особливо активну протидію зафіксовано в центральних і північних регіонах.

"У результаті ефективної роботи оборонних сил 41 безпілотник було знищено, а ще 2 повернулися на територію РФ і тимчасово окуповані землі", — уточнили в Повітряних силах.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, метою росіян була енергетична інфраструктура по всій країні. При цьому противник застосував близько 120 різних типів ракет і 90 безпілотників.