Перехватили гиперзвук: украинская ПВО отразила атаку РФ, уничтожив 144 воздушные цели

Украинским силам удалось уничтожить одну гиперзвуковую "Циркон", семь баллистических ракет "Кинжал", 85 Х-101 и "Калибров" и других средств поражения, которые были использованы во время массированного удара по Украине.

Вооруженные силы РФ 17 ноября нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, применив широкий спектр ракетного оружия, наземного и морского базирования, а также ударные безплотники типа "Шахед". Всего было зафиксировано 210 воздушных объектов, из которых 120 ракет и 90 дронов, но украинским средствам ПВО удалось уничтожить 102 ракеты и 42 беспилотника россиян. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Для осуществления масштабной атаки ВС РФ использовали стратегические и дальние бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31К. Кроме того, были задействованы корабли Черномосркого флота РФ, которые являются носители крылатых ракет. А дроны-камикадзе были запущенные из разных регионов РФ.

Типы задействованных ракет и БпЛА:

1 гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета типов Х-101 и "Калибр";

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БпЛА неустановленного типа.

Украинские системы ПВО показали высокую эффективность в отражении массированного удара противника и готовность противостоять агрессору. Так Силам обороны удалось уничтожить:

1 ракету "Циркон";

7 аэробаллистических ракет "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

42 ударных БпЛА.

Фото: Воздушные силы ВСУ

В сообщении также была отмечена широкая география российской атаки, поскольку удары приходились по объектам на территориях от Львовской области и до Киева. При этом особенно активное противодействие зафиксировано в центральных и северных регионах.

"В результате эффективной работы оборонительных сил 41 беспилотник был уничтожен, а еще 2 вернулись на территорию РФ и временно оккупированные земли", — уточнили в Воздушных силах.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, целью россиян была энергетическая инфраструктура по всей стране. При этом противник применил около 120 различных типов ракет и 90 беспилотников.