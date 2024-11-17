Массированная атака РФ: в Одесской области погибли энергетики (фото)

По данным Минэнерго, 41-летний Дмитрий Каминный и 44-летний Максим Шаргородский были опытными специалистами и посвятили много лет работе в энергетике. Без родителей остались их дочери 10 и 14 лет.

В воскресенье, 17 ноября, в результате российского массированного комбинированного удара на одной из подстанций "Укрэнерго" в Одесской области погибли двое энергетиков — Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дмитрию Каминному был 41 год, из них 16 лет он проработал в "Укрэнерго". Мужчина пришел в компанию электромонтером по обслуживанию подстанции, впоследствии стал дежурным инженером подстанции, а до трагического события 12 лет был диспетчером подстанции. У него осталась 10-летняя дочь.

Максиму Шаргородскому было 44 года. Почти 20 лет жизни он отдал энергетической отрасли. С 2005 года работал на подстанции электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств. Через 6 лет стал электромонтером по обслуживанию подстанции, исполнял обязанности диспетчера ПС. С начала полномасштабного вторжения до мая 2023 года Максим был мобилизован в ряды ВСУ, после возвращения продолжил работать электромонтером. У него осталась 14-летняя дочь.

Погибшие сотрудники "Укрэнерго" в Одесской области Фото: Миненерго

Напомним, 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, выпустив крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, а также беспилотники. По словам президента Владимира Зеленского, целью врага была энергетическая инфраструктура по всей Украине. Зафиксированы повреждения объектов от попаданий и падения обломков. Продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

Всего для нападения Россия применила 210 воздушных целей — 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО работали почти во всех регионах и уничтожили 102 ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету "Циркон", и 42 беспилотника. Пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей.