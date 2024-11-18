ЗС РФ вдарили ракетами по житловим будинкам в Одесі: є жертви й постраждалі, — ОВА

Росія обстріляла цивільну інфраструктуру в Одесі. В ОВА проінформували, що попередньо загинули 8 осіб, серед поранених є дитина.

ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Одеси. Про це 18 листопада повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", — повідомив керівник ОВА.

Згодом він уточнив, що за попередніми даними внаслідок атаки загинули 8 осіб. Ще 18 людей отримали поранення.

"Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані", — передав Кіпер.

Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що жертви удару "просто йшли у своїх справах".

"Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності", — пояснив міський голова.

Нардеп Олексій Гончаренко з місця подій повідомив, що палають два житлові будинки. З його слів, ще одна ракета, яка не розірвалась, влучила у будівлю одного з навчальних закладів Одеси.

"Просто жах! Центр Одеси", — підкреслив парламентар.

Нагадаємо, після комбінованого обстрілу України 17 листопада в Одесі частково зникло світло й у регіоні запровадили екстрені відключення. Також мешканці міста скаржились на відсутність води. 17 листопада в ОВА проінформували, що з семи районів Одещини частково без електропостачання залишаються два.

Вночі на 18 листопада ЗС РФ також атакували українські міста. По Сумській області ворог завдав ракетного удару, у п’яти інших регіонах ППО працювала по російських дронах.