Масований обстріл України показав, що цілі ЗС РФ не змінилися, — The Guardian

У неділю ЗС РФ обстріляли Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", які також можуть нести ядерні боєголовки на швидкості до десяти разів вищій за швидкість звуку. За словами журналістів, навмисний російський цинізм проявляється і в залаштункових переговорах із Заходом.

Обстріл України в неділю, 17 листопада, став найбільшою атакою російських військ з кінця серпня і першою масованою після виборів президента США. Обраний президент Дональд Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але 120 ракет і 90 дронів, націлених на інфраструктурні об'єкти, стали нагадуванням про те, що максимальні цілі Москви — залякати та підкорити сусідню країну — залишаються незмінними. Про це пише The Guardian.

Наскільки такий підхід може бути успішним для ЗС РФ, невідомо. Україна збила або нейтралізувала 85% ракет і 94% безпілотників, але Росія навесні легко виводила з ладу цілі електростанції.

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"Справжня мета масованої атаки — від Львова до Одеси та Києва — це моральний дух. Навіть коли більша частина ракет перехоплюється, як це було в неділю, сигнали повітряної тривоги та вибухи вдалині вимотують людей, хоча нездоланне прагнення чинити спротив в Україні все ж зберігається", — зазначають автори публікації.

Серед боєприпасів, які використовували, було сім аеробалістичних ракет "Кинджал", що теоретично можуть бути оснащені ядерною зброєю і летіти на швидкості в 4-10 разів вищою за швидкість звуку.

"Навмисний російський цинізм проявляється і в інших випадках", — зазначає видання і, як приклад, посилається на те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним протягом години в п'ятницю, 15 листопада. Після цього Кремль заявив, що його позиція на переговорах не змінилася, і що повномасштабне вторгнення у 2022 році було "прямим результатом" політики НАТО, спрямованої на "створення плацдарму проти Росії на українській землі".

Представники Кремля у своїх заявах також наполягали на тому, що Захід має визнати "нові територіальні реалії" — недвозначне відсилання до окупації Росією майже п'ятої частини України.

І хоча, пише The Guardian, можуть бути ознаки того, що ведуться залаштункові переговори, і що Україна, можливо, готова змиритися з втратою частини окупованої території заради миру, вимоги Росії, мабуть, виходять далеко за ці межі та не залишають Україні іншого вибору, крім продовження боротьби. Навіть якщо США зупинять допомогу.

Масштаб російської агресії було продемонстровано в неділю вранці — і закінчення війни все ще видається далеким.

Нагадаємо, що 18 листопада ЗС РФ атакували Україну ракетами та "Шахедами". Унаслідок удару по будинку в Сумах загинули 11 осіб, у 89 — поранення.

Також повідомлялося, що війська РФ просунулися в Часовому Яру і біля кількох населених пунктів, за даними DeepState.