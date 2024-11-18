РФ балістикою атакувала Суми: 10 жертв, більше 60 поранених, подробиці (фото, відео)

В міській раді повідомили, що серед жертв — 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина. Окрім того, вночі Суми повторно зазнали атаки — ворог вдарив по критичній інфраструктурі, в результаті чого в місті зникло світло.

У неділю ввечері, 17 листопада, Росія завдала удару балістичною ракетою по дев’ятиповерховому будинку у місті Суми. Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких двоє дітей 9 та 14 років. Крім цього, поранено 55 дорослих та 8 дітей. Про це повідомила Сумська міська рада.

"Сьогодні від ворожої ракети загинуло 10 жителів міста Суми, серед яких 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Поранено 55 дорослих та 8 дітей", — йдеться в повідомленні.

На місці влучання продовжують працювати всі служби, штаб з ліквідації наслідків НС. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

В ДСНС додали, що з пошкоджених будівель евакуйовано понад 400 мешканців. Розгорнуто пункт незламності ДСНС. Психологи надають допомогу постраждалим.

Правоохоронці зазначили, що в результаті удару знищено чотири автомобілі. Також пошкоджено скління вікон шести десятиповерхових будинків.

Атака на Суми: реакція президента

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

"На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", — зазначив глава держави.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що на знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 18 та 19 листопада. Він висловив співчуття рідним і близьким.

В Сумській міській раді додали, що в понеділок, 18 листопада, о 00.10 ночі РФ завдала ракетного удару по місту.

"Сьогодні о 00.10 ночі ворог завдав ракетного удару (ймовірно балістичною ракетою) по критичній інфраструктурі міста Суми. Наразі зникло світло в місті. ", — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що на місці працюють аварійні служби. Наслідки удару встановлюються.

В Сумиобленерго на момент виходу матеріалу ніяк не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, що ввечері 17 листопада ворог завдав удару балістичною ракетою по дев’ятиповерховому будинку у місті Суми. Спочатку було відомо про 8 загиблих, серед яких було 2 дітей. Також відразу після атаки повідомлялось про кілька десятків поранених.