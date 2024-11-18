РФ баллистикой атаковала Сумы: 10 жертв, более 60 раненых, подробности (фото, видео)

В городском совете сообщили, что среди жертв — 9-летний мальчик и 14-летняя девушка. Кроме того, ночью Сумы повторно подверглись атаке — враг ударил по критической инфраструктуре, в результате чего в городе исчез свет.

В воскресенье вечером, 17 ноября, Россия нанесла удар баллистической ракетой по девятиэтажному дому в городе Сумы. Известно о 10 погибших, среди которых двое детей 9 и 14 лет. Кроме этого, ранены 55 взрослых и 8 детей. Об этом сообщил Сумской городской совет.

"Сегодня от вражеской ракеты погибли 10 жителей города Сумы, среди которых 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Ранены 55 взрослых и 8 детей", — говорится в сообщении.

На месте попадания продолжают работать все службы, штаб по ликвидации последствий ЧС. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В ГСЧС добавили, что из поврежденных зданий эвакуированы более 400 жителей. Развернут пункт несокрушимости ГСЧС. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

Правоохранители отметили, что в результате удара уничтожено четыре автомобиля. Также повреждено остекление окон шести десятиэтажных домов.

Атака на Сумы: реакция президента: реакция президента

На обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"На сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей", — отметил глава государства.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной громаде объявлены Дни траура 18 и 19 ноября. Он выразил соболезнования родным и близким.

В Сумском городском совете добавили, что в понедельник, 18 ноября, в 00.10 ночи РФ нанесла ракетный удар по городу.

"Сегодня в 00.10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе. ", — говорится в сообщении.

Там отметили, что на месте работают аварийные службы. Последствия удара устанавливаются.

В Сумыоблэнерго на момент выхода материала никак не комментировали эту информацию.

Напомним, что вечером 17 ноября враг нанес удар баллистической ракетой по девятиэтажному дому в городе Сумы. Сначала было известно о 8 погибших, среди которых было 2 детей. Также сразу после атаки сообщалось о нескольких десятках раненых.