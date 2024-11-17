РФ ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах: 8 погибших, среди них дети (фото, видео)

В результате российской атаки погиб 9-летний мальчик и 14-летняя девушка. Из поврежденного дома эвакуировали более 400 человек. Президент Владимир Зеленский отметил, что "преступник должен понести наказание за убийства невинных людей".

В воскресенье вечером, 17 ноября, Россия нанесла удар баллистической ракетой по девятиэтажному дому в городе Сумы. Известно о 8 погибших, среди которых 2 детей. Несколько десятков раненых. Информация постоянно уточняется, сообщили в Национальной полиции.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что более 400 человек эвакуированы из поврежденного дома.

"Продолжается поквартирный обход во всех многоэтажках, поврежденных в результате удара. Важно проверить каждый уголок, чтобы найти всех пострадавших", — отметил глава МВД.

По информации Сумской ОГА, взрыв прогремел в густонаселенном жилом микрорайоне города в 20:37.

По состоянию на 22:40 ч известно, что среди погибших — 9-летний мальчик и 14-летняя девушка. За медицинской помощью обратились 20 местных жителей, из них 3 детей.

По данным областной прокуратуры, повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек и транспортные средства, количество которых сейчас уточняется.

ВС РФ ударили баллистикой по Сумах Фото: Сумская областная прокуратура ВС РФ ударили баллистикой по Сумах Фото: Сумская областная прокуратура

На обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.

"Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей", — отметил глава государства.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в ДОУ № 9 начал свою работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"К сожалению, очень большие повреждения в многоквартирном жилом доме, много людей ранены, окна разрушены. В центр двора прилетело. Все дома вокруг без окон. Сейчас ГСЧС и работники полиции проводят эвакуацию пострадавших людей", — сказал он.