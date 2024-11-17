РФ вдарила балістикою по багатоповерхівці в Сумах: 8 загиблих, серед них діти (фото, відео)

Внаслідок російської атаки загинув 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина. З пошкодженого будинку евакуювали понад 400 людей. Президент Володимир Зеленський зазначив, що "злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей".

У неділю ввечері, 17 листопада, Росія завдала удару балістичною ракетою по дев’ятиповерховому будинку у місті Суми. Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких 2 дітей. Кілька десятків поранених. Інформація постійно уточнюється, повідомили у Національній поліції.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що понад 400 осіб евакуйовано із пошкодженого будинку.

"Триває поквартирний обхід у всіх багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок удару. Важливо перевірити кожен закуток, щоб знайти всіх постраждалих", — зазначив очільник МВС.

За інформацією Сумської ОВА, вибух пролунав у густонаселеному житловому мікрорайоні міста о 20:37.

Станом на 22:40 год відомо, що серед загиблих — 9-річний хлопчик та 14-річна дівчина. За медичною допомогою звернулися 20 місцевих мешканців, з них 3 дітей.

За даними обласної прокуратури, пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби, кількість яких наразі уточнюється.

ЗС РФ вдарили балістикою по Сумах Фото: Сумська обласна прокуратура ЗС РФ вдарили балістикою по Сумах Фото: Сумська обласна прокуратура

На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття родинам і близьким загиблих.

"Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей", — зазначив глава держави.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що у ДНЗ № 9 розпочав свою роботу штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"На жаль, дуже великі пошкодження в багатоквартирному житловому будинку, багато людей поранено, вікон зруйновано. В центр двору прилетіло. Всі будинки навколо без вікон. Зараз ДСНС і працівники поліції проводять евакуацію постраждалих людей", — сказав він.