Массированный обстрел Украины показал, что цели ВС РФ не изменились, — The Guardian

В воскресенье ВС РФ обстреляли Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые также могут нести ядерные боеголовки на скорости до десяти раз выше скорости звука. По словам журналистов, нарочитый российский цинизм проявляется и в закулисных переговорах с Западом.

Обстрел Украины в воскресенье, 17 ноября, стал крупнейшей атакой российских войск с конца августа и первой массированной после выборов президента США. Избранный президент Дональд Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но 120 ракет и 90 дронов, нацеленных на инфраструктурные объекты, стали напоминанием о том, что максимальные цели Москвы — запугать и подчинить соседнюю страну — остаются неизменными. Об этом пишет The Guardian.

Насколько такой подход может быть успешным для ВС РФ, неизвестно. Украина сбила или нейтрализовала 85% ракет и 94% беспилотников, но Россия весной легко выводила из строя целые электростанции.

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"Настоящая цель массированной атаки — от Львова до Одессы и Киева — это моральный дух. Даже когда большая часть ракет перехватывается, как это было в воскресенье, сигналы воздушной тревоги и взрывы вдалеке выматывают людей, хотя непреодолимое стремление оказывать сопротивление в Украине все же сохраняется", — отмечают авторы публикации.

Среди использовавшихся боеприпасов было семь аэробаллистических ракет "Кинжал", которые теоретически могут быть оснащены ядерным оружием и летать со скоростью от четырех до десяти раз выше скорости звука.

"Нарочитый российский цинизм проявляется и в других случаях", — отмечает издание и, в качестве примера, ссылается на то, что канцлер Германии Олаф Шольц беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным в течение часа в пятницу, 15 ноября. После этого Кремль заявил, что его позиция на переговорах не изменилась, и что полномасштабное вторжение в 2022 году было "прямым результатом" политики НАТО, направленной на "создание плацдарма против России на украинской земле".

Представители Кремля в своих заявлениях также настаивали на том, что Запад должен признать "новые территориальные реалии" — недвусмысленная отсылка к оккупации Россией почти пятой части Украины.

И хотя, пишет The Guardian, могут быть признаки того, что ведутся закулисные переговоры, и что Украина, возможно, готова смириться с потерей части оккупированной территории ради мира, требования России, по-видимому, выходят далеко за эти рамки и не оставляют Украине иного выбора, кроме продолжения борьбы. Даже если США остановят помощь.

Масштаб российской агрессии был продемонстрирован в воскресенье утром — и окончание войны все еще представляется далеким.

Напомним, что 18 ноября ВС РФ атаковали Украину ракетами и "Шахедами". В результате удара по дому в Сумах погибли 11 человек, у 89 — ранения.

Также сообщалось, что войска РФ продвинулись в Часовом Яру и возле нескольких населенных пунктов, по данным DeepState.