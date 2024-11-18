ВС РФ продвинулись в Часовом Яру и возле еще нескольких населенных пунктов, — DeepState (карты)

В Генеральном штабе сообщили, что российские войска активно атакуют ВСУ. В ведомстве добавили, что враг пытался продвинуться, в частности, в районе Берестков, Вознесенки и Дальнего.

Вооруженные Силы Российской Федерации не прекращают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта и продвинулись сразу в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их информации, враг продвинулся в Часовом Яру.

Ситуация в Часовом Яру Фото: DeepState

Оккупанты также имели некоторый успех в селе Берестки.

Ситуация в Берестках Фото: DeepState

Враг также прошел вперед в поселке Дальнее.

Ситуация в Дальнем Фото: deepstatemap.live

Также враг продвинулся вблизи Вознесенки.

Ситуация в Вознесенке Фото: DeepState

Генеральный штаб в своей сводке от 17.11.2024 о российском вторжении не упоминал Часовой Яр. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки возросло общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта. Враг также нанес массированный ракетно-авиационный удар с применением 130 ракет, 61 авиационный удар с применением 98 КАБ, более 700 ударов дронами-камикадзе и совершил более трех с половиной тысяч обстрелов позиций с использованием различных типов вооружения.

"Интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается также 35 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки", — отметили в Генштабе.

Добавим, что утром 17 ноября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет и беспилотников. Под атаку попала большая часть регионов Украины. Прилеты были зафиксированы во многих городах страны, в частности, в Киеве, Полтаве, Одессе, Кривом Роге, Запорожье, а также в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской и других областях.

Напомним, что в тот же день стало известно об увеличении наступательной активности российских войск в районе Купянска Харьковской области. Этот город стал одним из ключевых целей боевых действий на северо-востоке Украины.