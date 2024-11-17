Россияне давят на Купянск: войска РФ вышли к реке Оскол, — британская разведка

По информации Минобороны Великобритании, группировка ВС РФ к югу от важнейшего транспортного узла продолжает расширяться, усиливая давление на украинскую оборону.

Британская разведка заявила об увеличении наступательной активности российских войск в районе Купянска Харьковской области. Город, важный для логистики и транспорта, стал одной из ключевых целей боевых действий на северо-востоке Украины. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании от 17 ноября.

Сообщается, что 13 ноября российские силы, вероятно, предприняли попытку проникновения в город с северо-восточного направления. Южнее Купянска российские войска достигли реки Оскол, что привело к разрыву украинских логистических линий на восточном берегу реки. При этом российская группировка к югу от города продолжает расширяться, усиливая давление на украинскую оборону.

Фото: Минобороны Великобритании

В британском Минобороны отметили, что Купянск является важным транспортным узлом и логистическим центром, который играет стратегическую роль для обеих сторон. После восстановления контроля над городом в сентябре 2022 года Украина использует его как одну из ключевых точек для поддержки своих сил. Поэтому усиление российской активности в этом районе создает дополнительные риски для украинских войск.

Учитывая ситуацию, 15 октября украинские власти приняли решение об эвакуации гражданского населения из Купянска и прилегающих территорий. Однако, несмотря на эти меры, по данным Купянской военно-гражданской администрации, в городе остается около 4 000 жителей, что значительно меньше довоенного уровня в 27 000 человек.

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Таким образом, контроль над этим городом остается важной задачей как для украинских, так и для российских войск, что делает его одним из ключевых объектов противостояния в регионе. По информации российских ресурсов, армия РФ продолжает наносить авиационных удары по восточной части прифронтового города, интенсивность которых с каждым днем возрастает.

Напомним, аналитики мониторингового ресурса DeepState 14 ноября сообщили об оккупации села Ильинка в Донецкой области и заход российских войск в Купянск Харьковской области двумя колоннами техники.