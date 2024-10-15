Ситуация обостряется: Харьковская ОВА объявила полную эвакуацию гражданских (карта, видео)

Ранее из Купянского района принудительно вывозили семьи с детьми, но теперь решили повести полную эвакуацию мирных жителей. Также обязательную эвакуацию объявили и в Изюмском районе.

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Усилиями ВС РФ ситуация на Купянском направлении обостряется. В регионе решили усилить эвакуацию мирных жителей. Об этом 15 октября в эфире телемарафона заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Олег Синегубов об эвакуации в Харьковской области — с 0:50

Он сообщил, что на Купянском направлении сейчас — самая тяжелая ситуация во всем регионе. Местные власти уже не могут гарантировать восстановление электро-, тепло- и водоснабжения в Купянске. Из-за постоянных обстрелов ремонтные бригады не могут проводить работы.

15 октября во время заседания Совета обороны Харьковской области было принято решение усилить обязательную эвакуацию. Зона эвакуации расширится на сам Купянск и еще три прифронтовые громады. В СМИ уточнили, что речь идет о Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской громадах.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Синегубов рассказал, что только на левобережье реки Оскол находятся почти 4000 человек, на правом берегу — еще около 3000 человек. Местных жителей будут эвакуировать в Харьков, населенные пункты Харьковской и других областей.

По данным ОВА, из Купянска и близлежащих громад за месяц уже вывезли 234 семьи с детьми, но из-за "военных угроз" было решено провести полную эвакуацию гражданского населения.

Также обязательно эвакуацию объявили в Изюмском районе, в населенном пункте Боровая.

Боровая на карте боевых действий Фото: Deep State

"Там принудительно мы будем пока эвакуировать только семьи, где есть дети. Сейчас у нас таких 134 семьи", — добавил глава обладминистрации.

В Харьковской ОВА сообщили, что желающие эвакуироваться могут звонить на бесплатную круглосуточную горячую линию — 0 800 33 92 91.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что нацгвардейцы сорвали вражескую попытку прорвать границу в Харьковской области. Бойцы атаковали ВС РФ на территории Белгородской области.

14 октября командующий НГУ Александр Пивненко сообщил о провале российского штурма в Харьковской области. Защитники не только пополнили вражеские потери, но и захватили нескольких оккупантов в плен.