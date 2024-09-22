2 км до логистики: ВС РФ ухудшают ситуацию под Купянском, рвутся к Осколу, — DeepState

Начиная с конца июля российские войска продвигаются от села Песчаное к реке Оскол и трассе Р79, пояснили аналитики DeepState. Продвижение опасно, поскольку ВСУ используют трассу как логистический путь для группировки в Харьковской области.

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Подразделения ВС РФ развивают успехи на Купянском направлении и нашли "слабое место" на одном из участков фронта. Враг продвинулся на 2 км и стал еще ближе к дороге, которую Силы обороны используют для логистики на плацдарме вдоль реки Оскол и рядом с поселком Боровая. Об угрожающей ситуации на границе Харьковской и Луганской областей аналитики DeepState рассказали в Telegram-канале.

Сообщение аналитиков о ситуации на Купянском направлении появилось в сети днем 22 сентября. Они сообщили, что ВС РФ давят возле села Песчаное (юж.) в Харьковской области и сначала пытались выйти на возвышенность возле села Кулисниковка. Бойцы ВСУ дали отпор этим попыткам, тогда враг нашел "слабину" на соседнем участке — южнее, в направлении села Кругляковка. Аналитики отметили, что российские войска пытаются выйти на трассу Р79, которая направляется от Боровой до Купянска. Эта трасса является "основным логистическим путем" украинских бойцов, говорится в заметке.

На карте боевых действий проекта DeepState указано, что с 21 на 22 сентября враг продвинулся на 2 км в сторону Кругляковки. До трассы Р79 и моста через реку Оскол — примерно столько же.

Бои на Донбассе — карта DeepState о Купянске и Песчаном 22 сентября Фото: DeepState Бои на Донбассе — топографическая карта возле Песчаного и Купянска Фото: topographic-map.com

В заметке отмечается, что бойцы Сил обороны дают отпор врагу, используя, в частности, FPV-дроны. В то же время россияне также активной бьют беспилотниками и другими видами оружия, которые стирают населенные пункты и переправы. Если командование ВС РФ подтянет на данный отрезок резервы, то ситуация еще ухудшится, предупредили аналитики.

"Имеющийся ресурс позволит им развивать свой успех и угрожает обрыву логистики, что станет очень плохим последствием", — подытожили аналитики DeepState.

Бои на Донбассе — DeepState о ситуации под Купянском 22 сентября Фото: Скриншот

Бои на Донбассе — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 22 сентября, не упоминают об особой опасности на Купянском направлении. Командование сообщило, что здесь состоялось девять атак ВС РФ, а южнее, под Лиманом — до пяти.

Отметим, село Песчаное, от которого тянется клин к логистическому пути ВСУ, враг оккупировал 24 июля, свидетельствуют данные DeepState. 16 сентября они предупредили об угрозе на данном отрезке фронта на Донбассе. При этом отмечается, что россияне не только перережут логистику, но и разрежут на две части плацдарм на Купянском направлении. Одна часть, меньшая, расположена рядом с Купянском, вторая часть, большая, тянется от Боровой до города Оскол.

Напоминаем, 20 сентября проект DeepState сообщил о продвижении ВС РФ на Кураховском направлении и о том, как россияне пошли в обход, устав атаковать "в лоб". Между тем военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" объяснил, что враг уже ослаб и не способен наступать досрочно в трех направлениях.