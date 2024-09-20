Устали от неудач и пошли в обход: как ВС РФ продвигаются к Курахово, — DeepState

Россия бросила большое количество техники и бойцов, чтобы двигаться в направлении поселка Острое. Также много подразделений враг стянул на участок Украинск-Желанное Первое-Невельское.

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ВС РФ не прекращают активных штурмов на Кураховском направлении в Донецкой области. Деталями о ситуации на фронте 20 сентября поделились в DeepState.

Аналитики объяснили, что российские оккупанты постоянно пытаются прорваться через позиции Сил обороны к Курахово. Однако последняя неделя отметилась сложными боями в районе поселка Острое, а также сел Георгиевка и Максимильяновка.

Отмечается, что ВС РФ пытаются развивать успех в направлении Острого с помощью большого количества техники и пехоты. Враг пытается закрепиться, но на пути стоит плотная работа украинских БПЛА и артиллерии.

Захватчики надеются, что смогут обойти Георгиевку и Максимильяновку. Как подчеркнули аналитики, в этих населенных пунктах вражеские войска "постоянно терпят неудачи".

Кроме того, в последнюю неделю оккупанты достигли успеха в районе города Украинск, села Желанное Первое и поселка Невельское. Туда Россия стянула "много подразделений". Силы находились поблизости, чтобы продолжить наступление.

"Неудивительно, что это направление атак относят к Кураховскому, ведь продвижение врага происходит южнее именно в его сторону", — отметили в DeepState.

Аналитики передали, что сейчас захватчики пытаются полностью оккупировать Желанное Первое и зачистить Украинск. В то же время враг накапливает и перегруппировывает силы для продолжения наступления, в частности в направлении города Горняк.

"Куда будет дальше двигаться враг — покажет только время, ведь, очень часто, они просто используют возможности слабых мест, которые позволяют им идти дальше", — добавили в публикации.

Упомянутые населенные пункты на карте Фото: DeepState

Что говорит командование?

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что в течение суток на Кураховском направлении было отражено 63 российские атаки. В частности, бои шли в районе Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

Упомянутые населенные пункты на карте Фото: DeepState

Напомним, 19 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские войска оккупировали село Георгиевка и приблизились к Курахово на 3 километра. Военнослужащий "Офицер" информировал, что ВС РФ истребили населенный пункт, не оставив там зданий.

Представитель 26 артиллерийской бригады Олег Калашников сообщил, что оккупанты стремятся выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "сохранить лицо".