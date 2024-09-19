Минобороны РФ заявило об оккупации нового села под Курахово: какие данные Генштаба и военных

Российские войска шесть месяцев подряд активно штурмовали позиции ВСУ в Георгиевке. Возможные успехи — "плюс" 3 км вдоль дороги на Курахово. Генштаб не подтвердил потерю населенного пункта.

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Подразделения ВС РФ могли продвинуться в селе Георгиевка на Кураховском направлении в Донецкой области. Вследствие этого враг приблизился к Курахово еще на 3 км, продвигаясь вдоль притока реки Волчья. Украинское командование подтвердило попытки россиян оккупировать этот населенный пункт и сообщило о почти полсотни штурмов ВС РФ. О деталях боев на Донбассе написали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Сообщение российского Минобороны появилось в сети около 13 час. 19 сентября. Командование ВС РФ уверяет, будто оккупировало село Георгиевка. В боях на данном отрезке фронта в Украине приняли участие подразделения группировки "Юг", говорится в сообщении противника.

Генштаб ВСУ не подтвердил возможную оккупацию нового населенного пункта на Донбассе.

Бои на Донбассе — ситуация под Курахово 19 сентября

На онлайн-карте боевых действий DeepState видим, что Георгиевка — село площадью 4 кв. км. На севере — "клин" российской группировки возле Острого и Красногоровки, на юго-восток — Марьинка. Пока обозначено, что враг закрепился на восточной окраине, занял примерно треть, а остальная площадь залита серым цветом — то есть, ситуация неопределенная, идут бои. Активизация россиян началась, ориентировочно, в марте 2024 года, свидетельствуют данные DeepState, и семь месяцев они стояли на месте. До Курахово — 11 км и село Максимильяновка, путь врага будет идти вдоль реки Осиковой, которая впадает в Волчью.

Бои на Донбассе — Георгиевка и Курахово 19 сентября Фото: DeepState

Украинский военный с позывным "Офицер" в Telegram-канале описал ситуацию на Кураховском направлении. 18 марта он отметил, что россиян полностью истребили Георгиевку и там не осталось зданий, которые бы дали возможность продолжать бои. 19 сентября боец сообщил о мощных механизированных атаках ВС РФ, которые пришлось отражать бригадам, держащих там оборону.

Бои на Донбассе — "Алекс" о Георгиевке 18 сентября Фото: Скриншот Бои на Донбассе — "Алекс" о Курахово и Угледаре 19 сентября Фото: Скриншот

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 8 ч. 19 сентября, указано, что на Кураховском направлении состоялось 40 штурмов ВС РФ. Больше — только на соседнем, Покровском, направлении — 46. Под Курахово россияне усиленно пытаются продвинуться вперед у населенного пункта, о котором написало Минобороны РФ — под Георгиевкой. Также они давят южнее и севернее возле этого населенного пункта — на села Цукурино, Украинск, Дальнее, и Желанное Первое, говорится в сообщении командования в Facebook.

Отметим, 16 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) написали о ситуации на Покровском и Кураховском направлении. Согласно их данным, враг на одном небольшом участке фронта сосредоточил от 15 до 30 тыс. солдат и угрожает южному флангу украинской группировки. В аналитическом отчете указывалось, что якобы некоторые подразделения ВСУ должны отходить к реке Волчья, чтобы не попасть в "котел", который могли устроить россияне.

Напоминаем, 19 сентября аналитики проекта DeepState показали продвижение врага возле пяти населенных пунктов на Донбассе. Тем временем военный эксперт Михаил Жирохов оценил, как повлиял подрыв складов ВС РФ в Тверской области на дальнейший ход боев в Украине.