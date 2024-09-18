ВС РФ активно штурмуют на Покровском и Кураховском направлениях: зафиксировано 100 атак, детали

По словам военных, на Донбассе не останавливаются атаки, однако украинским войскам удается держать оборону.

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Российские войска не прекращают штурмовые действия на Покровском направлении. Сейчас под контролем врага находится большая часть поселка Гродовка, а ВС РФ пытаются брать штурмом западную часть населенного пункта. Об этом сообщил военный с позывным "Мучной".

Он добавил, что украинским войскам удается держать Лысовку. Украинские военные постоянно усиливают оборону для отражения вражеских атак.

"Часть террикона Украинская уже за врагом, дальше за ним мы держим оборону, враг будет накапливаться и продвигаться в направлении Цукурино тем самым заходя с южного фланга в Селидово", — отметил "Мучной.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что на каждом направлении своя специфика боев.

"Если на Покровском чисто пехотные штурмы, на Кураховском большие механизированные штурмы по более 10 единиц техники, то на Угледарском малые группы пехоты при поддержке техники (до 5-6 единиц)", — добавил он.

По словам "Алекса", на Катериновку сейчас движется 6 единиц техники врага. На этом направлении сейчас идут бои.

Информацию о боях подтвердил и доброволец 24 ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

"На Катериновку (Угледарский) утром механизированные накаты, пока отбиваем", — сообщил он.

По информации Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки в целом зафиксировано 194 боевых столкновения. В частности, 51 атака была зафиксирована на Покровском направлении. Наибольшая их концентрация была вблизи Гродовки и Новогродовки. Также было отражено 49 атак на Кураховском направлении, в том числе в направлении Цукурино и Катериновки.

Отметим, что в ночь на 18 сентября Россия также атаковала Украину ракетами и шахедами. В результате этой атаки есть несколько жертв, а также пострадали гражданская и энергетическая инфраструктура в регионах. Известно, что во время атаки в Запорожской области погибли два человека, еще пятеро получили ранения.