Есть погибшие и раненые: россияне массированно атаковали Запорожскую область

Как заявил глава ОВА Иван Федоров, пострадала Камышевская община, где были повреждены несколько частных домов и инфраструктурный объект.

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Вечером 17 сентября российские войска атаковали Запорожскую область. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров у себя в Telegram.

По его словам, в результате атаки погибли два человека. Также еще пять человек получили ранения.

"Пострадала Камышевская община. Там изуродовано несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, два человека погибли, 5 — ранены. Сейчас идет поиск людей под завалами", — написал он.

Атака на Запорожье Фото: Скриншот

Атака БПЛА на Украину: что известно

В ночь на 18 сентября ВС РФ начали массированную атаку БПЛА на Украину. Так, о беспилотниках в Херсонской и Николаевской областях Воздушные силы ВСУ сообщили еще в 22:19 вечера. Позже дроны были обнаружены в Сумской, Полтавской областях. Воздушная тревога продолжила распространяться по регионах.

В 03:05 в Киевской городской военной администрации сообщили о работе сил ПВО возле столицы. Также БПЛА фиксировали в Черниговской, Черкасской, Одесской, Кировоградской и других областях.

На момент публикации новости атака дронов продолжается.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили авиабомбами по Харькову. Российские оккупанты ударили по месту, где ликвидировали пожар спасатели. По данным СМИ, двое из них потеряли конечности в собственный профессиональный праздник.

Также Фокус писал, что РФ уничтожает Сумы в 30 км от линии боев под Курском. Жители приграничных регионов Сумской области остаются без света, связи и воды после очередного удара ВС РФ, рассказали на "Радио Свобода". Ударов стало больше с августа, когда начался прорыв в Курскую область.