ВС РФ ударили авиабомбами по Харькову: "прилетело" возле ТЦ, есть пострадавшие (фото)

Российские оккупанты ударили по месту, где ликвидировали пожар спасатели. По данным СМИ, двое из них потеряли конечности в собственный профессиональный праздник.

Related video

ВС РФ обстреляли Харьков. Об этом в 15:15 17 сентября сообщил городской голова Игорь Терехов, призвав местных быть осторожными.

Обстрел Харькова 17 сентября: что произошло

Впоследствии мэр рассказал, что известно о двух ударах управляемыми авиабомбами по Киевскому району.

"Один из них пришелся по открытой территории. Информация о пострадавших уточняется", — отметил он.

Позже Терехов уточнил, что пострадали по меньшей мере шесть человек, и четверо из них — спасатели. Он добавил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов рассказал, что раненые спасатели ликвидировали пожар неподалеку от места попадания. По его словам, один КАБ ударил по лесополосе вблизи торгового центра.

Фото с места пожара Фото: "Думка" Фото с места пожара Фото: "Думка"

Впоследствии глава ОВА уточнил, что кроме спасателей пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 19 и 25 лет. Они находятся в легком и среднем состоянии.

Пострадали работники ГСЧС: детали

В местном издании "Думка" передали, что вблизи ТЦК "Караван" с 16 сентября горел сосновый бор, и именно этот пожар тушили спасатели в момент обстрела.

Журналисты обнародовали фото обломков авиабомб, которые обнаружили на месте удара в Киевском районе. Они предположили, что оккупанты атаковали Харьков бомбой ФАБ-500 с УМПК.

Фото обнаруженных в Харькове обломков Фото: "Думка" Фото обнаруженных в Харькове обломков Фото: "Думка"

По данным СМИ, по меньшей мере двое пострадавших спасателей "получили очень сложные травмы". В то же время директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии "Суспільному" рассказал, что у двух раненых есть травматические ампутации.

Руководитель АЗС, расположенной недалеко от места "прилета", Валерий рассказал "Суспільному", что на момент удара спасатели уже почти потушили огонь.

"У одного кисть, а у другого почти вся рука была оторвана. Мы их занесли в подвал, вызвали скорую помощь, сами оказали первую помощь, у спасателей были аптечки, бинты, бандаж. Помогали все работники ГСЧС. Мы просто помогли перенести спасателей, дали воды, помогли, как могли", — вспомнил харьковчанин.

Он отметил, что во время обстрела на заправке была женщина с ребенком. Им помогли спуститься в подвал.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что трое харьковских спасателей — в тяжелом состоянии.

Трагический символизм события заключается в том, что 17 сентября отмечают День спасателя. У работников ГСЧС — профессиональный праздник.

Напомним, 15 сентября ВС РФ ударили КАБом по многоэтажке в Харькове. В результате удара погибла пожилая женщина и получили ранения 43 человека.

Один из жителей дома, в который попала авиабомба, отказывался эвакуироваться без собаки. Харьковчанин сначала привязал хвостатую любимицу, и уже потом выбрался из задымленной квартиры сам.