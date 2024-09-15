В Харькове из-под завалов достали тело женщины: спасатели ликвидировали пожар в 12-этажке (фото)

43 человека получили ранения, из них 4 детей. Всего в городе повреждены 7 многоквартирных домов и 20 автомобилей. Сейчас аварийно-спасательные работы временно приостановили.

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В воскресенье, 15 сентября, в результате российского удара по городу Харьков погибла пожилая женщина. Ее тело достали деблокировали на девятом этаже жилого дома. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Из-под завалов в доме, по которому сегодня враг ударил КАБом, спасатели извлекли тело пожилой женщины. Поэтому имеем одного погибшего человека и 42 раненых", — написал Терехов.

По данным прокуратуры, среди раненых четверо детей: трое мальчиков в возрасте 1, 12 и 13 лет и 4-летняя девочка.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что идентификация погибшей пока невозможна, ведь тело почти полностью сгорело. Будет назначена ДНК-экспертиза.

В то же время правоохранители предполагают, что это 94-летняя женщина, которая считалась без вести пропавшей после попадания российской авиабомбы в дом.

В 19:01 спасатели ГСЧС локализовали пожар на площади 600 квадратных метров. В 22:00 огонь ликвидировали полностью. Аварийно-спасательные работы временно приостановили. По предварительной информации людей под завалами нет.

"По состоянию на 21:30 1 человек погиб, еще 43 пострадали, из них 4 детей. Повреждены 7 многоквартирных домов, 20 автомобилей", — сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, Россия нанесла удар по Харькову с самолета СУ-34 управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 с УМПК из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ.

Напомним, Главное управление ГСЧС в Харьковской области обнародовало видео эвакуации с 12 этажа дома, куда попала российская управляемая авиабомба, мужчины и собаки.

14 сентября в Харькове в результате удара ВС РФ пострадал гаражный кооператив.