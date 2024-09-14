Удар по Харькову, взрывы в Киеве: РФ атаковала Украину дронами и управляемыми бомбами (карта)

ВС РФ ударили по городу авиабомбой, в результате чего пострадал гаражный кооператив. В Киеве же зафиксировано падение обломков.

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В ночь на 14 сентября российские войска провели массовую атаку БПЛА на украинские города. Так, о первых беспилотниках, которые зашли в воздушное пространство Украины, в ВСУ сообщили еще в 22:49 вечера 13 сентября.

Тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Херсонской и других областях. Были зафиксированы пуски авиабомб в Сумской области. В 00:10 ночи беспилотники заметили на востоке Киевской области.

Воздушная тревога в Украине

В 01:30 ночи корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Одессе. В 01:47 ночи тревога также была объявлена в Киеве. Уже В 01:55 ночи мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в стране работают силы ПВО.

Позже Кличко написал у себя в Telegram, что в Оболонском районе столицы обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожара не было зафиксировано. Также падение обломков подтвердили в Киевской городской военной администрации.

"В пригороде Киева работала противовоздушная оборона. Зафиксировано падение обломков на границе города и области за пределами жилой застройки. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", — сказано в сообщении.

В 04:00 утра Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские БПЛА были замечены в Кировоградской, Черниговской, Житомирской, а также на границе Винницкой и Хмельницкой областей.

Удар по Харькову

В 05:06 утра мэр Харькова Игорь Терехов написал у себя в Telegram, что российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по городу.

"Предварительно располагаем информацией о прилете по Холодногорскому району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он.

Уже в 6 утра он заявил, что от обстрела пострадал гаражный кооператив.

При этом отбой воздушной тревоги в связи с активностью вражеских БПЛА был объявлен только в 06:55 утра.

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военный эксперт Алексей Гетьман заявили, что ВС РФ сосредоточились на трех направлениях на фронте. Так, осенью может стабилизироваться линия фронта. Так, это может произойти из-за исчерпания ресурсов и ухудшения погодных условий.