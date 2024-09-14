Удар по Харкову, вибухи в Києві: РФ атакувала Україну дронами і керованими бомбами (мапа)

ЗС РФ вдарили по місту авіабомбою, внаслідок чого постраждав гаражний кооператив. У Києві ж зафіксовано падіння уламків.

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У ніч на 14 вересня російські війська провели масову атаку БПЛА на українські міста. Так, про перші безпілотники, які зайшли в повітряний простір України, у ЗСУ повідомили ще о 22:49 вечора 13 вересня.

Тривогу було оголошено в Сумській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській та інших областях. Було зафіксовано пуски авіабомб у Сумській області. О 00:10 ночі безпілотники помітили на сході Київської області.

Повітряна тривога в Україні

О 01:30 ночі кореспондент Фокуса повідомив про вибухи в Одесі. О 01:47 ночі тривогу також було оголошено в Києві. Уже о 01:55 ночі мер столиці Віталій Кличко заявив, що в країні працюють сили ППО.

Пізніше Кличко написав у себе в Telegram, що в Оболонському районі столиці уламки БПЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі не було зафіксовано. Також падіння уламків підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.

"У передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Зафіксовано падіння уламків на межі міста та області за межами житлової забудови. Інформація про постраждалих або руйнування не надходила", — ідеться в повідомленні.

О 04:00 ранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі БПЛА були помічені в Кіровоградській, Чернігівській, Житомирській, а також на кордоні Вінницької та Хмельницької областей.

Удар по Харкову

О 05:06 ранку мер Харкова Ігор Терехов написав у себе в Telegram, що російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по місту.

"Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", — написав він.

Уже о 6 ранку він заявив, що від обстрілу постраждав гаражний кооператив.

При цьому відбій повітряної тривоги у зв'язку з активністю ворожих БПЛА було оголошено тільки о 06:55 ранку.

Нагадаємо, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов і військовий експерт Олексій Гетьман заявили, що ЗС РФ зосередилися на трьох напрямках на фронті. Так, восени може стабілізуватися лінія фронту. Так, це може статися через вичерпання ресурсів і погіршення погодних умов.