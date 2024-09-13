ЗС РФ зосередилися на трьох напрямках на фронті: як зміниться війна восени

Українські військові перебувають у стратегічній обороні на фронті, складником цього також є Курська операція. За словами ексречника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, з приходом дощів бойові дії сповільняться.

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Восени може стабілізуватися лінія фронту. Так це може статися через вичерпування ресурсів та погіршення погодних умов. Про це повідомили колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов і військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі ТСН.ua.

Вичерпування ресурсів ЗС РФ

Селезньов зазначив, що керівник ГУР Кирило Буданов заявив 6 серпня, що в росіян залишилося ресурсів для проведення наступальних дій протягом півтора-двох місяців. Відповідно до цього, ворожі ресурси можуть закінчитися до 20 чисел вересня чи до 7 жовтня. Він переконаний, що фактор ресурсів є визначальним.

"У зв’язку з тим, що зараз ворог фактично зосередив свої зусилля на трьох напрямках, основним є Торецько-Покровський, додався Курахівський, допоміжним є Куп’янський. І там, і там ворог має певні успіхи. Вони обумовлені тим, що у ворога є ресурси: техніка, боєприпаси, особовий склад", — пояснив Владислав Селезньов.

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Крім цього, він зауважив, що українські військові постійно перебувають у стратегічній обороні, зокрема, Курська операція — також є складовою цього.

"Це така собі спроба розтягнути російські резерви та ресурси і змусити їх рефлексувати, діючи на території Курської області. З приходом дощів бойові дії сповільняться", — сказав він.

Селезньов розповів, що наразі Сили оборони тримають оборону в районі Вугледара на Донбасі, користуючись ґрунтовою дорогою, яка перетворюється на суцільну багнюку під час дощів.

"Я думаю, що під час непогоди лінія фронту буде стабілізована через вихолощення ресурсів як в окупантів, так і у нас", — наголосив він.

Він переконаний, що дозвіл на використання далекобійної західної зброї по ударах вглиб РФ може впливати на українську спроможність знищувати російські сили й засоби.

Своєю чергою військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що війна може зосередитися у повітрі через непрохідні дороги восени, тоді як у весняно-осінній період важливо проводити активні бойові дії.

"Більше починає працювати авіація, дрони та артилерія. Рух піхоти та важкої бронетанкової техніки фактично неможливий", — зауважив він.

Гетьман переконаний, що наступальних дій такої щільності, як влітку, не буде. Проте ворог і надалі плануватиме захопити Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, поки дозволяє погода.

"Поки що техніки у них вистачає. Було підраховано, скільки у них є техніки було на складах, скільки на лінії фронту. Наприклад, у них є більше 3 тисяч танків, інших броньованих машин", — пояснив експерт.

Посилення обстрілів восени

Також він вважає, що восени можуть посилитися обстріли. Так, якщо не буде обстрілів до початку жовтня, то противник матиме час для виготовлення біля сотні ракет, також окупанти мають іранські зразки.

"Я думаю, що обстріли посиляться. Маю на увазі кількість цілей під час масованого обстрілу. Як відомо, 26 серпня по Україні було випущено більше 200 повітряних цілей. Наступного разу також може бути більше 200 повітряних цілей одночасно", — додав він.

Нагадаємо, вночі 13 вересня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися біля пʼяти населених пунктів на Донбасі. Йдеться про Макіївку, Красногорівку, Гродівку, Піщане та Пречистівку.