Окупанти просунулися в 5 населених пунктах на сході України, — DeepState (карти)
За словами аналітиків, російські війська змогли просунутися в Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного і Пречистівки.
Російські окупанти на сході України просунулися в 5-ти населених пунктах. Про це повідомили аналітики групи DeepState у ніч на 13 вересня.
Згідно зі звітом, ЗС РФ мали успіх у Макіївці в Донецькій області.
Крім того, як повідомляється, окупанти змогли просунутися в Красногорівці, Гродівці, а ще біля Піщаного і Пречистівки. Також аналітики оновили карту боїв.
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Також боєць ЗСУ Станіслав Бунятов розповів про бої під Селидовим. За його словами, у росіян немає кращої взаємодії чи планування операцій, ніж у Сил оборони, але вони можуть не враховувати втрат, бо мають достатньо артилерії, техніки та авіації, розповідає український військовий.