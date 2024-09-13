Окупанти просунулися в 5 населених пунктах на сході України, — DeepState (карти)

За словами аналітиків, російські війська змогли просунутися в Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного і Пречистівки.

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Російські окупанти на сході України просунулися в 5-ти населених пунктах. Про це повідомили аналітики групи DeepState у ніч на 13 вересня.

Згідно зі звітом, ЗС РФ мали успіх у Макіївці в Донецькій області.

Бої біля Макіївки Фото: DeepState

Крім того, як повідомляється, окупанти змогли просунутися в Красногорівці, Гродівці, а ще біля Піщаного і Пречистівки. Також аналітики оновили карту боїв.

Бої в Красногорівці Фото: DeepState

Бої в Гродівці Фото: DeepState

Бої біля Піщаного Фото: DeepState

Бої біля Пречистівки Фото: DeepState

Нагадаємо, у ЗСУ показали, як наземний дрон-камікадзе знищує залізничні колії на Покровському напрямку. Десантники 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади використовують сухопутні дрони на фронті. За допомогою одного з таких технічних засобів була спроба зруйнувати залізничні колії.

Також боєць ЗСУ Станіслав Бунятов розповів про бої під Селидовим. За його словами, у росіян немає кращої взаємодії чи планування операцій, ніж у Сил оборони, але вони можуть не враховувати втрат, бо мають достатньо артилерії, техніки та авіації, розповідає український військовий.