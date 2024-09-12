У ЗСУ показали, як наземний дрон-камікадзе знищує залізничні колії на Покровському напрямку

Десантники 25-та окремої повітрянодесантної Січеславської бригади використовують сухопутні дрони на фронті. За допомогою одного з таких технічних засобів була спроба зруйнувати залізничні колії.

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Українські десантники перерізають шляхи пересування живої сили супротивника на Покровському напрямку у Донецькій області. Відповідне відео від українських військових з'явилося в аналітичному Telegram-каналі In Factum.

"Наземний дрон-камікадзе 25-ї повітрянодесантної бригади намагається знищити залізничну колію північніше Новогродівки", — йдеться в описі під відео.

На кадрах, знятих з БПЛА, помітно, як роботизований механізм заїжджає до технологічного тунелю під залізницею, який знаходиться в 3,45 км від околиці міста. Невдовзі з обох боків "коридору" лунає потужний вибух.

Інформація від Генерального штабу

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, за вчорашню добу на Покровському напрямку українські захисники відбивали 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

Нагадаємо, аналітики групи DeepState повідомили, що російські окупанти захопили село Лісівка в Донецькій області. Крім того, як ЗС РФ просунулися біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українському та в околицях.

Про погіршення ситуації на одній із ділянок фронту на Донбасі повідомив й військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. За його інформацією, підрозділи ЗС РФ наблизилися до північних і східних околиць міста Селидове на Покровському напрямку. Водночас бійці ЗСУ могли вийти з села Маринівка, а незабаром можливий відступ із позицій східніше від річки Вовчої.