ЗС РФ прорвали укріплення в Новогродівці на шляху до Покровська, — OSINT-аналітики (карта)

За даними Black Bird Group, російські окупанти перенесли бої на останню суцільну лінію укріплень перед Покровськом і Мирноградом. У Генштабі заявили, що українські війська роблять все можливе для утримання оборонних рубежів та позицій.

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Російські війська на Покровському напрямку змогли прорвати фортифікаційні укріплення Сил оборони України в районі міста Новогродівка в Донецькій області. Про це свідчать дані онлайн-карти фінського OSINT-проєкту Black Bird Group, складеної на основі супутникових знімків.

Стверджується, що росіяни перенесли бої на останню суцільну лінію укріплень перед Покровськом і Мирноградом.

Російські війська прорвали укріплення в Новогродівці Фото: Black Bird Group / X

За даними аналітиків проєкту DeepState, бої вже точаться безпосередньо в Новогродівці. Причини такого швидкого прориву оборони в цьому районі наразі достеменно невідомі. Генеральний штаб ЗСУ ситуацію не коментував.

Просуванн ЗС РФ у Новогродівці станом на 27 серпня Фото: deepstatemap.live

"Те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", — зазначили аналітики.

Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 8 годину ранку вівторка, 27 серпня, повідомив про відбиття українськими військовими 60 штурмових дій на Покровському напрямку в районах низки населених пунктів, серед яких є і Новогродівка. Також це Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка.

У командуванні додали, що українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій та завдають ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, 26 серпня під час засідання Ставки було ухвалено рішення про додаткове посилення Покровського напрямку.

25 серпня аналітики DeepState повідомляли про просування російських окупантів у трьох населених пунктах поблизу Покровська.