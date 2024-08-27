ВС РФ прорвали укрепления в Новогродовке на пути к Покровску, — OSINT-аналитики (карта)

По данным Black Bird Group, российские оккупанты перенесли бои на последнюю сплошную линию укреплений перед Покровском и Мирноградом. В Генштабе заявили, что украинские войска делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций.

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Российские войска на Покровском направлении смогли прорвать фортификационные укрепления Сил обороны Украины в районе города Новогродовка в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты финского OSINT-проекта Black Bird Group, составленной на основе спутниковых снимков.

Утверждается, что россияне перенесли бои на последнюю сплошную линию укреплений перед Покровском и Мирноградом.

Российские войска прорвали укрепления в Новогродовке Фото: Black Bird Group / X

По данным аналитиков проекта DeepState, бои уже идут непосредственно в Новогродовке. Причины такого быстрого прорыва обороны в этом районе пока точно неизвестны. Генеральный штаб ВСУ ситуацию не комментировал.

Продвижение ВС РФ в Новогродовке по состоянию на 27 августа Фото: deepstatemap.live

"То, что произошло с Новогродовкой и то, что произойдет с Селидовым должно стать объектом внимания не только общества, но и соответствующих органов. Опыт и отсутствие наказания за Очеретино породило новую трагедию, свидетелями которой становится каждый из нас", — отметили аналитики.

В свою очередь Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 8 часов утра вторника, 27 августа, сообщил об отражении украинскими военными 60 штурмовых действий на Покровском направлении в районах ряда населенных пунктов, среди которых есть и Новогродовка. Также это Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка.

В командовании добавили, что украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций и наносят врагу ощутимые потери.

Напомним, 26 августа во время заседания Ставки было принято решение о дополнительном усилении Покровского направления.

25 августа аналитики DeepState сообщали о продвижении российских оккупантов в трех населенных пунктах вблизи Покровска.