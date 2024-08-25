ЗС РФ просунулися до Покровська, стверджується про захоплення міськради Новогродівки, — аналітики (карти)

За словами американських OSINT-дослідників, російські провоєнні блогери повідомили 24 серпня про просування ЗС РФ до Новогродівської міської ради в центрі міста. Але підтверджень цьому немає.

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24 серпня спостерігалося просування російських військ у районі Покровська на тлі наступальних операцій, що підтвердили геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 24 серпня.

Підтверджено, що війська РФ просунулися в східну частину Карлівки (на південний схід від Покровська) і на північний схід від Миколаївки. Інші геолокаційні кадри за 24 серпня вказують на те, що російські війська просунулися до південно-східної околиці Новогродівки.

Новогродівка на карті DeepState

Російські провоєнні блогери заявили 24 серпня про просування ЗС РФ до Новогродівської міської ради в центральній частині міста і її захоплення. Стверджувалося, що російські війська просунулися на схід від Новогродівки й на південь від Гродівки, і захопили Красний Яр (одразу на південний захід від Гродівки). Але в ISW не виявили підтверджень цим заявам. 23 і 24 серпня ЗС РФ продовжували наступальні операції на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля і Гродівки, в районі Калинового, Крутого Яру, Новогродівки, Пташиного, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.

Покровськ: карта боїв ISW

Торецьк

Російські війська нещодавно просунулися в районі Торецька на тлі наступальних операцій у цьому районі 24 серпня. Геолокаційні кадри за 21 серпня свідчать про те, що ЗС РФ нещодавно просунулися до східних околиць Торецька.

Торецьк: карта боїв

Війська РФ провели наступальні операції в районі Торецька, на північний схід від міста біля Диліївки та на південь від Торецька біля Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня.

Нагадаємо, що Денис Прокопенко розкритикував останній обмін полоненими. За словами полковника НГУ, "дорогоцінний шанс і час втрачено".

Також повідомлялося, що у РФ упевнені, що ЗСУ отримають дозвіл на удари по території РФ західною зброєю.