Росіяни впевнені, що ЗСУ отримають дозвіл бити вглиб території РФ західною зброєю, — WP

Захід вирішив розрізати "червоні лінії" РФ на десятки маленьких ниток, щоб потроху їх перетинати і не спровокувати подію, яка могла б стати причиною прямого конфлікту НАТО та Кремля, йдеться в матеріалі.

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Наступ ЗСУ в Курській області продемонстрував Заходу, що можна перетинати "червоні лінії" російського президента Володимира Путіна, зокрема це стосується і застосування західної зброї. Про це пише The Washington Post.

За інформацією джерел видання, Росія сприймає цю загрозу всерйоз.

The Washington Post пише, що прорив ЗСУ через російський кордон перетнув "найчервонішу лінію з усіх", а реакція Кремля виявилася в'ялою, що розвіяло міф про всесильність РФ.

Ексдипломат РФ із Женеви Борис Бондарєв, який подав у відставку у 2022 році на знак протесту проти війни, яку розв'язала РФ в Україні, сказав в інтерв’ю, що побоювання США спровокувати прямий військовий конфлікт із Росією показали слабкість перед Путіним та іншими глобальними противниками.

"Коли ви ставите червоні лінії свого ворога, так би мовити, як вирішальний фактор вашої власної стратегії, ви завжди будете на стороні програшу", — сказав він.

Між тим президент України Володимир Зеленський використав вторгнення ЗСУ в Курську область, щоб виступити проти обмежень Вашингтона бити по військових об’єктах в глибині території Росії — таких як авіабази, які РФ використовує для авіаударів по Україні.

"Ми спостерігаємо значний ідеологічний зсув — наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка домінувала в оцінці війни деякими партнерами, сьогодні розвалилася", — сказав Зеленський.

Сергій Марков, прокремлівський політолог і ексдепутат Держдуми РФ припустив, що Москва вже врахувала той момент, коли США дозволять Україні бити по території РФ.

"У Росії немає сумнівів, що такий дозвіл буде дано. Росія вже вважає, що рішення ухвалене США" — сказав він.

Марков додав, що Захід вирішив розрізати "червоні лінії" РФ на десятки маленьких тонких червоних ниток, щоб потроху їх перетинати, щоб не було великої події, яка могла б стати причиною війни.

Російський науковець, який має тісні зв’язки з високопоставленими московськими дипломатами, сказав, що російське керівництво "дуже серйозно" сприймає використання американської та західної зброї вглиб Росії, але сказав, що не ясно, чи було ухвалене рішення про те, як реагувати.

За словами Маркова, присутність ЗСУ у 15-20 "маловідомих" селах Курської області не має такого значення, як наступ Росії на Донеччині, але якби Україна окупувала весь Глушковський район Курська або взяла обласну столицю місто Курськ, "це була б дуже велика втрата", яка могла б змусити Путіна змінити свій підхід.

Нагадаємо, що 24 серпня президент України Володимир Зеленський назвав кілька основних цілей ЗСУ на Курщині.