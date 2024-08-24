Россияне уверены, что ВСУ получат разрешение бить вглубь территории РФ западным оружием, — WP

Запад решил разрезать "красные линии" РФ на десятки маленьких нитей, чтобы понемногу их пересекать и не спровоцировать событие, которое могло бы стать причиной прямого конфликта НАТО и Кремля, говорится в материале.

Related video

Наступление ВСУ в Курской области продемонстрировало Западу, что можно пересекать "красные линии" российского президента Владимира Путина, в частности это касается и применения западного оружия. Об этом пишет The Washington Post.

По информации источников издания, Россия воспринимает эту угрозу всерьез.

The Washington Post пишет, что прорыв ВСУ через российскую границу пересек "самую красную линию из всех", а реакция Кремля оказалась вялой, что развеяло миф о всесильности РФ.

Экс-дипломат РФ из Женевы Борис Бондарев, который подал в отставку в 2022 году в знак протеста против войны, которую развязала РФ в Украине, сказал в интервью, что опасения США спровоцировать прямой военный конфликт с Россией показали слабость перед Путиным и другими глобальными противниками.

"Когда вы ставите красные линии своего врага, так сказать, как решающий фактор вашей собственной стратегии, вы всегда будете на стороне проигрыша", — сказал он.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский использовал вторжение ВСУ в Курскую область, чтобы выступить против ограничений Вашингтона бить по военным объектам в глубине территории России — таких как авиабазы, которые РФ использует для авиаударов по Украине.

"Мы наблюдаем значительный идеологический сдвиг — наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами, сегодня развалилась", — сказал Зеленский.

Сергей Марков, прокремлевский политолог и экс-депутат Госдумы РФ предположил, что Москва уже учла тот момент, когда США позволят Украине бить по территории РФ.

"У России нет сомнений, что такое разрешение будет дано. Россия уже считает, что решение принято США" — сказал он.

Марков добавил, что Запад решил разрезать "красные линии" РФ на десятки маленьких тонких красных нитей, чтобы понемногу их пересекать, чтобы не было большого события, которое могло бы стать причиной войны.

Российский ученый, который имеет тесные связи с высокопоставленными московскими дипломатами, сказал, что российское руководство "очень серьезно" воспринимает использование американского и западного оружия вглубь России, но сказал, что не ясно, было ли принято решение о том, как реагировать.

По словам Маркова, присутствие ВСУ в 15-20 "малоизвестных" селах Курской области не имеет такого значения, как наступление России в Донецкой области, но если бы Украина оккупировала весь Глушковский район Курска или взяла областную столицу город Курск, "это была бы очень большая потеря", которая могла бы заставить Путина изменить свой подход.

Напомним, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько основных целей ВСУ на Курщине.