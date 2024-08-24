Не для того, щоб "розіграти карти": Зеленський пояснив цілі спецоперації в Курській області

Одна із цілей рейду в Курській області — показати реальність сили Кремля та продемонструвати, що для Володимира Путіна дорожча окупація території України за захист власного населення.

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Операція ЗСУ в Курській області йде за планом, і вона стала превентивним ударом для зупинення ЗС РФ на півночі України. Про хід бойових дій на території РФ вперше розгорнуто розповів президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з нагоди Дня Незалежності.

За його словами, операція на Курщині складна, але важливо, що вона йде за планом України і має кілька суттєвих резльтатів, про які поки не можна говорити.

"Передусім — це обмінний фонд. Він поповнюється", — сказав президент.

Він зауважив, що завдяки операції ЗСУ Україна запобігла оточенню частини Сумської області та планам Росії захопити місто Суми і заперечив, що мета наступу на Курщину полягала в тому, щоб "розіграти карти" для переговорів.

"Хтось зараз говорить про буферну зону, хтось казав про те, що ми розігруємо карту для діалогу. Якого діалогу? Ми не розігруємо жодні карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни. І всіх запросили на майданчик саміту миру", — сказав він.

Український лідер наголосив, що одна із цілей спецоперації в Курській області — показати реальність сили Кремля.

"Одна з цілей цієї операції — показати реальність, хто такий Путін, і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, думаю, що вони вже зрозуміли. І показати, що для нього дорожче: окупація території України або захист свого населення", — зауважив він.

Зеленський зазначив, завершення війни можливе лише за умови відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторній агресії з боку Росії.

"Що стосується всіх цілей операції, ми віримо, що вони будуть досягнуті. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно. Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде. Якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої держави", — сказав президент.

Нагадаємо, що польський президент Анджей Дуда пообіцяв стати "гарантом" виходу ЗС РФ з території України. Водночас він заявив, що Росія має розуміти, що "той, хто мечем воює, від меча гине".